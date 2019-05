Catania : via Novellino - torna Sottil : Walter Novellino non è più l'allenatore del Catania. Il tecnico di Montemarano è stato esonerato dopo il pareggio casalingo con il Rieti che ha concluso la stagione regolare degli etnei, piazzatisi ...

Camion vola dal viadotto sulla Catania-Palermo - feriti due siracusani : Enna - Sono rimasti feriti in modo grave l'autista e il passeggero del Camion che stamani, sull'autostrada A19 Catania - Palermo, è caduto da un viadotto nell'ennese dopo essere sbandato. L'incidente ...

Catania : Misterbianco - al via lavori nella chiesa S. Maria delle Grazie : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Sono stati consegnati alla ditta Di Maria costruzioni di Santa Venerina i lavori per la messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Misterbianco, in provincia di Catania. Lo annuncia una nota della presidenza della Regione siciliana. L'intervento di s

Al via CamBIOvita : domani si inaugura il giardino del sano vivere a Catania : Una nuova edizione che si preannuncia più "green" che mai, in un percorso esperienziale che si snoderà tra i corridoi della fiera in un abbraccio ideale che va dal mondo della cucina e alimentazione ...

Catania - inchiesta “Treni del gol” : chiesta l’archiviazione [DETTAGLI] : Si va verso l’archiviazione nel secondo filone dell’inchiesta ‘Treni del gol’, per la presunta combine di alcune partite del Catania, che permisero ai siciliani di evitare la retrocessione nel 2015. Sono in tutto 26 indagati, tra calciatori, dirigenti e procuratori sportivi e agenti di scommesse ma la Procura ha chiesto l’archiviazione. Le indagini della polizia erano concentrate su nuove possibili frodi ...

Migranti : Salvini indagato - Tribunale ministri Catania avvia istruttoria : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Catania ha avviato l'istruttoria sul ministro dell'Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona, nell'ambito della nave Sea Watch 3 bloccata per giorni al largo di Siracusa. L'istruttoria è stata avviata, come apprende l'Adnkro

Nasce Victoria Aviation Group per lo scalo di Catania Fontanarossa : E' stata costituita a Catania una nuova società per azioni: è la Victoria Aviation Group, con capitale interamente australiano. L'obiettivo è la realizzazione di nuove infrastrutture aeronautiche e ...

Disavventura sul bus Modica-Catania - lettera di un viaggiatore : Domenica pomeriggio circa 40 persone hanno vissuto una Disavventura a bordo del mezzo che da Modica li portava a Catania

Catania : al via EcoMed - prima expo dedicata alla green economy (2) : (AdnKronos) - "Siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta alla sfida lanciata da Eco-Med - sottolinea - Giusy Giacone, direttrice marketing - Avere raccolto l’adesione di oltre 200 aziende non era affatto un traguardo scontato per una green expo alla sua prima edizione. Se siamo arrivati a ques

Catania - prende e trascina bimba per un braccio : bloccato dai genitori - fugge via : Un uomo, che indossava una tuta e aveva il viso coperto, ha preso per un braccio e trascinato per pochi metri una bambina di 8 anni. L'aggressore stato bloccato dal padre, un italiano con cui ha avuto ...

Palermo : ztl notturna e via Roma a doppio senso - Catania 'Sperimentazione in estate' : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - Ztl notturna e via Roma a doppio senso. Sono due dei provvedimenti su cui sta lavorando l'assessorato alla Mobilità di Palermo e la cui sperimentazione potrebbe partire dall'estate. "Via Roma a doppio senso, con l'obiettivo di ampliare la pedonalizzazione su via Maqued

Aeroporto Catania - via libera alla privatizzazione : Favorevole il presidente della Regione, Nello Musumeci, mentre in contrapposizione politica resta negativo il giudizio del Movimento 5 stelle. Critico il ministro Danilo Toninelli.

Denuncia della Cisl Slp Poste Catania : la succursale di via Rodi - chiusa per cattivi odori. : La Cisl Slp Poste Catania, esprime forte rammarico per la mancata riapertura dell’UP di Catania Succ. 27 (Via Rodi), che

Catania - 3 giovani dopo aver stuprato una ragazza americana inviano sms : 'Lo rifacciamo?' : Il fatto è successo a Catania, in una strada buia vicina al salotto buono della città. Vittima di violenza sessuale una ragazza di 19 anni, statunitense, in Italia per fare la baby sitter come ragazza alla pari. La giovane, nel nostro Paese da 3 mesi, è stata spinta a denunciare il fatto sia ovviamente dai genitori che dalla famiglia ospitante. Catania, giovane americana stuprata in gruppo Accuse gravi per tre giovani catanesi: Roberto Mirabella ...