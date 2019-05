Caso Scopelliti | chi è Maurizio Avola | il pentito che ha fatto riaprire l' indagine

espresso.repubblica

(Di lunedì 6 maggio 2019) Un killer seriale con decine di assassini in curriculum ha portato i magistrati sulle tracce dell'arma che, secondo lui, ha ucciso il giudice calabrese, trenta mesi che hanno cambiato il mondo ", il grande enigma di un giudice fra 'ndrangheta e Cosa nostra"

PierGF : RT @gaetanofabiano: Oggi a #firenze un auto con megafono:stile arrotino. Gridavano di un #capitano che pare venga per sparlare a caso con a… - gallofranci : RT @gaetanofabiano: Oggi a #firenze un auto con megafono:stile arrotino. Gridavano di un #capitano che pare venga per sparlare a caso con a… - gaetanofabiano : Oggi a #firenze un auto con megafono:stile arrotino. Gridavano di un #capitano che pare venga per sparlare a caso c… -