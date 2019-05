Casillas lascia l’ospedale : “Non so cosa mi riserverà il futuro” : Iker Casillas è stato dimesso dall’ospedale di Oporto dove era stato ricoverato mercoledì scorso in seguito ad un infarto. Il portiere, apparso visibilmente emozionato, ha dichiarato: “Non so cosa mi riserverà il futuro, l’importante è stare qui”. “Qualche giorno mi è capitato un evento che può capitare a tutti ed è toccato a me, ma siamo qui – ha detto Casillas – Sono stato molto fortunato. Mi ...