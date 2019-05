Caserta | abusi durante l' esorcismo | prete ridotto allo stato laicale

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Il sacerdote don Michele Barone èe non potrà più esercitare il suo ministero. Lo rende noto la Congregazione per la Dottrina delle Fede. Il religioso, almeno fino al 2018, èparroco a Casapesenna, nelno. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, lo stesso si sarebbe reso responsabile didi natura sessuale nei confronti di almeno 3 donne, una di queste avrebbe avuto meno di 15 anni. Le vittime sarebbero state sottoposte a trattamenti disumani, il parroco le aveva convinte che fossero in qualche modo possedute dal demonio, e le sottoponeva a dei rituali diatte a liberarle, secondo lui, dal Male in persona.Sotto processo Attualmente l'uomo sta affrontando il processo penale a suo carico. Il procedimento giudiziario è seguito dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Il Papa ha emesso un decreto ...

