Casal Bruciato | famiglia rom assediata in casa | protesta dei residenti contro

Casal Bruciato - protesta per la casa assegnata alla famiglia rom : ‘Vadano via’. ‘Non possiamo uscire. Abbiamo paura’ : “Tanto vi tiriamo una bomba“. È con queste parole che alcuni cittadini avrebbero minacciato una famiglia rom che ha ottenuto una casa popolare nella zona di casal Bruciato, un quartiere a Est di Roma. A riferirlo è un 40enne bosniaco, padre di 12 figli, barricato insieme alla famiglia nell’appartamento al secondo piano di una palazzina in via Satta. “Non possiamo uscire e Abbiamo paura“, riferisce. I manifestanti ...

Piazzapulita - i residenti di Casal Bruciato : "I rom non sono uguali a noi". Il pubblico applaude - Formigli si dissocia (Video) : Corrado Formigli bacchetta il pubblico per quello che sembra a tutti gli effetti un déjà-vu. A Piazzapulita si parla di rom e il conduttore intervista Simone Vandalo e Noemi Fasciano, la coppia che ha preso parte alle recenti proteste di Casal Bruciato.I ragazzi erano insorti per l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom, la stessa abitazione occupata proprio dai due giovani con il loro bimbo.prosegui la letturaPiazzapulita, ...

Casapound non lascia Casal Bruciato : obiettivo ora è dare casa a Noemi : Roma – Giovani poco piu’ che ventenni, con braccia, gambe e volti tatuati, con molta probabilita’ disoccupati, che si scambiano stancamente saluti camerateschi tra loro e anziani del quartiere a fargli compagnia. Dietro di loro, il gazebo con bandiere tricolori e il simbolo di casapound. È cio’ che rimane del sit-in anti-rom di casal Bruciato. Uno sparuto gruppo di residenti e attivisti di estrema destra, dopo quasi 48 ...

Strada : episodi Torre Maura e Casal Bruciato diffondono odio - brutti segnali : Roma – Da Torre Maura a Casal Bruciato, negli ultimi giorni ci sono stati diversi episodi di intolleranza contro la comunita’ rom. episodi che si aggiungono a quelli che negli ultimi mesi hanno avuto come bersaglio i migranti. “Sono brutti segnali, e’ un continuo diffondere odio, proprio con lo spray”, commenta il fondatore di Emergency Gino Strada a Circo Massimo, su Radio Capital, “E l’odio ovviamente ...

Casal Bruciato - proteste contro famiglia rom. Ragazza occupa la casa : “Domanda? Non l’ho fatta - non serve a nulla” : Un nuovo caso di rivolta anti-rom a Roma dopo gli eventi di Torre Maura, che ha avuto come risultato quello di far andare via una famiglia che era appena entrata nella casa popolare di cui era assegnatari. Domenica sera è arrivata, in via Franchetti 90, i n una delle case popolari di casal Bruciato (zona Tiburtina) una coppia con due bambini. Nuovamente si è svolta una protesta con l’appoggio di casa Pound contro l’insediamento della famiglia, ...

Protesta anti-rom a Casal Bruciato : "Raggi assegni l'alloggio agli italiani" : Tra i palazzoni grigi di Casal Bruciato sventolano i tricolori. Li hanno portati i residenti per rivendicare un"appartenenza ed un diritto: quello alla casa. Mentre Noemi, la giovane mamma che ha occupato l"alloggio popolare di via Facchinetti, assegnato dal Comune di Roma ad una famiglia rom, si prepara a trascorrere la sua prima notte in tenda. A casa di sua nonna, appena 30 metri quadri da dividere in otto, non vuole tornare. Dice che lo fa ...

Casal Bruciato - così una famiglia italiana ha occupato l'alloggio dei rom : Il malessere della periferia romana oggi ha il viso pulito di una ventenne. Ce la troviamo davanti dopo aver scalato i sei piani della palazzina popolare di via Cipriano Facchinetti, teatro dell"ennesima rivolta popolare, dell"ennesimo scontro tra ultimi.L"incarnato roseo e lo sguardo pieno di speranze fanno da contrasto ai muri sbrecciati ed ai problemi atavici che affliggono i palazzoni popolari di Casal Bruciato. Staziona sul pianerettolo ...

Casal Bruciato : la casa "prima a Noemi l'italiana" - anche se ad averne diritto sono i rom : La casa "prima agli italiani", anche se i rom ne hanno pienamente diritto. A casal Bruciato, quadrante sud-est di Roma, va in scena una protesta contro una famiglia nomade, a cui il Campidoglio ha dato un alloggio popolare in via Cipriano Facchinetti, a poco più di un chilometro dalla stazione Tiburtina. Ma dopo l'insurrezione degli abitanti del condominio, la famiglia - che aveva tutti i requisiti ed era in graduatoria per l'assegnazione ...

