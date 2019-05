Casa popolare a famiglia rom | tensione in strada

Roma - un'altra Casa popolare a famiglia rom : residenti in rivolta a Casal Bruciato : «Qui non li vogliamo» : Torna l'intolleranza alla periferia di Roma contro i nomadi. Dopo le proteste di cittadini, animate da formazioni di estrema destra come casapound e Forza Nuova a Torre Maura e casalotti, oggi a...

Nomadi : proteste a Roma per Casa popolare : Roma, 06 MAG - Nuove proteste oggi a casal Bruciato alla periferia est di Roma per l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia di Nomadi. Circa 40 abitanti, insieme a militanti di casapound, ...

"Io - Zoki - rom accolto bene in una Casa popolare a Roma. Ma l'integrazione è lontana" : Dimenticate la rivolta di Torre Maura contro i settanta rom inviati dal Comune, il pane calpestato, l’arrivo di casaPound a sostenere i manifestanti. Dimenticate casal Bruciato, la protesta - anche qui supportata dai fascisti del terzo millennio - per impedire a una famiglia rom di mettere piede nell’alloggio popolare di cui era assegnataria.A Centocelle Zoki e Viola, anche loro rom, con le figlie di 15 e 11 anni, sono stati accolti ...

Milano : in 25mila chiedono Casa popolare - Comune ne assegna solo 859 : Milano, 18 apr. (AdnKronos) - A Milano ci sono oltre 25mila famiglie che nel 2018 hanno fatto domanda o sono in graduatoria per avere una casa popolare e di queste circa 2mila sono nuclei familiari in grave stato di bisogno abitativo, un numero aumentato del 542% in dieci anni, visto che nel 2008 er

Roma - furto in Casa Bernacca : rubate targhe e medaglie del popolare colonnello meteo : Oltre a una mini-stazione meteo per una prima presa di contatto con le nozioni di base della scienza del clima e dei principali parametri ambientali come temperatura, nuvolosità, precipitazioni, ...

Casal Bruciato - Casa popolare ai rom. Il quartiere si ribella e li caccia - loro denunciano gli italiani : Ancora rivolta contro i rom a Roma. Da Torre Maura la protesta si sposta nel quartiere di casal Bruciato, sulla Tiburtina, dove alcuni residenti stanno protestando da ieri per l'assegnazione di un alloggio a una famiglia rom in via Facchinetti. "Quell'alloggio - spiega all'agenzia Adnkronos Fabrizio

Casal Bruciato : Casa popolare ai rom - scatta la protesta : I residenti di casal Bruciato (Roma) sono scesi in strada per protestare contro l'assegnazione di una casa popolare ai nomadi: "Noi gli zingari qui non li vogliamo, quella casa deve andare a un italiano" al di là di quello che dice la legge. Un’abitante spiega: "Quella casa ora l'ha occupata una ragazza con un bimbo di sei mesi dormiva in macchina. Meglio un'italiana che i rom, ci deve stare lei. I rom non devono tornare o ...

La Casa popolare data ai rom : scoppia la rivolta dei residenti : Dopo i fatti di Torre Maura il fronte della protesta popolare si sposta tra i caseggiati di casal Bruciato. L"ennesima rivolta anti-rom divampata in via Cipriano Facchinetti 90, verso le 18 di ieri pomeriggio, quando un gruppo di residenti è sceso in strada e ha rovesciato dei cassonetti per protestare contro l"assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia di rom che, alla fine, è stata costretta ad andarsene.Una protesta spostata anche ...