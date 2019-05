Carige | via libera delle altre banche al piano di salvataggio di Blackrock Il fondo Usa

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) A quattro mesi dal varo del decreto che prevedeva la possibilità di ingresso dello Stato nel capitale di, la banca si prepara a diventare più statunitense che ligure. Lo Schema volontario delinterbancario di tutela dei depositi ha infatti dato il viaalconcordato con il– già socio di Unicredit e Intesa – che sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 400 milioni di euro diventando primo azionista. Mentre ila cui aderiscono i principali istituti convertirà in azioni il bond subordinato da 320 milioni. L’operazione prevede un aumento di capitale di importo ancora non definito, ma con un tetto massimo di 720 milioni, 90 milioni in più rispetto alapprovato a febbraio. La famiglia Malacalza, principale socio con il suo 27,5%, per ora non si è espressa, ma è in trattativa ed è probabile che parteciperà all’aumento per ...

laura_ferro79 : Carige, via libera al piano di salvataggio di Blackrock. Il fondo Usa punta a diventare primo socio e nominare l’ad… - StartMagNews : RT @JPMFIN: Banca #Carige, tutti in ginocchio da Blackrock - StartMagNews : RT @JPMFIN: Carige incassa il sì di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm (in attesa dell'ok di Blackrock) -