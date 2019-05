' Cara Silvia | Romano | Ndr | continuiamo a cercarti senza sosta'

Carpi - Silvia scrive una lettera e va via da casa - i Cara binieri : “Aiutateci a trovarla” : L'appello dei carabinieri di Carpi (Modena): Silvia Ceornodolea, nata in Romania nel 1966 e residente a Carpi , si è allontanata da casa a bordo di una Fiat 600 di colore rosso. La donna non avrebbe intenzione di far ritorno a casa : alla figlia ha recapitato "un eloquente manoscritto". Vogliate cortesemente invitare la cittadinanza a fornire qualsiasi informazione al riguardo telefonando al Comando Compagnia CC di Carpi allo 059.6227600 o al 112, ...

'Silvia Romano è viva' : in Kenya non hanno dubbi - i Carabinieri volano a Nairobi : Forse non tutto è perduto per Silvia Romano, la ragazza italiana di 23 anni rapita in Kenya. Negli ultimi mesi erano girate voci drammatiche, che la dichiaravano persino deceduta, ma invece ora una nuova luce sembra farsi largo nella questione. A detta degli agenti Kenyani Silvia infatti è ancora viva, ed è perciò ancora possibile portarla in salvo. I Carabinieri del Ros hanno incontrato le autorità africane per collaborare nelle indagini: ...