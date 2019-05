Caprarica | Ma quale royal baby! È una celebrità

huffingtonpost

(Di lunedì 6 maggio 2019) Le notizie sulla famiglia reale per molti noi hanno la voce di Antonio. Per anni corrispondente da Londra per il Tg 1, il giornalista ha saputo narrare le vicende dei Windsor in maniera così suggestiva da rimanere ancora oggi nell’immaginario degli ascoltatori. Ora che la tanto attesa notizia della nascita del primogenito di Meghan e Harry è stata ufficializzata, abbiamo chiesto a lui di commentare questa gravidanza, così lontana dai dettami di Buckingham Palace.Nessuna foto colbaby davanti alla clinica. Meghan rompe di nuovo la tradizione. Non parliamo di unbaby, ma di una celebrità. Sbagliato pensare al passato o concepirlo come reale: è settimo in linea di successione al trono, diventerà re giusto se dovesse esserci un’epidemia di peste che sterminerà tutti i predecessori. Da una ribelle come ...

