Calciomercato Manchester City | in arrivo Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona

Calciomercato Juventus - Ruben Dias : bianconeri in vantaggio sul Manchester United (RUMORS) : La caccia al difensore per il prossimo Calciomercato della Juventus entra nel vivo. La novità è che il primo della lista ora sarebbe Ruben Dias, centrale di 21 anni del Benfica, che sembra aver scavalcato i vari De Ligt e Manolas. In Portogallo, da qualche giorno, insistono per il trasferimento del promettente centrale lusitano ai Campioni d’Italia ma Paratici non è l’unico ad averlo messo nel mirino, anche il Manchester United, infatti, sarebbe ...

Calciomercato Inter - Danilo in pugno : offerta al Manchester City : L' Inter ha in pugno Danilo . L'esterno brasiliano, che i nerazzurri hanno seguito fin dall'inizio di questa stagione, ha deciso che vuole l'Italia. Un accordo che dunque sembra ormai cosa fatta: pur ...

Calciomercato - dalla Francia : Pogba avrebbe annunciato l'addio al Manchester United : Paul Pogba è sempre più lontano dal Manchester United , parola dell'Equipe. Il quotidiano francese ha assicuro che il centrocampista avrebbe già comunicato la sua decisione: lasciare i Red Devils a ...

Calciomercato Inter - trattativa per Danilo del Manchester City : c'è il sì del giocatore : L' Inter piomba su Danilo . La società nerazzurra è già al lavoro per il prossimo Calciomercato: il profilo dell'esterno del Manchester City sembra quello ideale per il futuro della fascia destra. ...

Calciomercato Juventus – Si allontana Joao Felix : il talentino del Benfica finisce nel mirino del Manchester City : Joao Felix, talentino che sta impressionando in Portogallo e in Europa League, è finito nel mirino della Juventus: i bianconeri però rischiano di venire beffati dalla concorrenza del Manchester City Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax, la Juventus ha subito rivolto lo sguardo alla prossima stagione. I bianconeri hanno bisogno di qualità e fantasia davanti, portata da giocatori che possano aiutare ...

Calciomercato Inter – Derby di Manchester per Icardi : lo United pronto a mettere sul piatto Lukaku : Manchester City e Manchester United in lotta per Mauro Icardi: i ‘Red Devils’ potrebbero offrire all’Inter il cartellino di Romelu Lukaku Nonostante il disgelo delle ultime settimane, il futuro di Mauro Icardi sembra sempre più lontano dall’Inter. L’attaccante argentino andrà via a fine stagione con molta probabilità, ottenendo il contratto che desidera da una big europea, con buona pace dell’Inter che ...

Calciomercato Napoli - offerta monstre da parte del Manchester United : Calciomercato Napoli – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Manchester United avrebbe presentato un’offerta record per il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly. Il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, vorrebbe rinforzare la propria retroguardia per riuscire a riportare la propria squadra sul tetto del calcio inglese ed europeo. Lo United sarebbe da […] L'articolo Calciomercato Napoli, offerta monstre ...

Calciomercato Juventus : il Manchester United sarebbe pronto all'offerta per Joao Cancelo : Il mercato potrebbe entrare nel vivo in questi ultimi due mesi della stagione, con i top club che sono pronti a programmare ed eventualmente a chiedere informazioni su giocatori di altre squadre. In Italia, Milan, Inter e Juventus sono le più chiacchierate al riguardo: a proposito della società torinese, ci si attende una sorta di rivoluzione, soprattutto se Allegri dovesse lasciare Torino. Alcuni esperti di calcio sostengono che il tecnico ...

Calciomercato Inter - Skriniar : è derby di Manchester tra City e United : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dall’edizione online del Daily Mirror, il Manchester City sarebbe pronto a mostrare i propri muscoli per sfidare, sconfiggere i rivali del Manchester United e convincere così l’Inter a cedergli Milan Skriniar. Il City sarebbe disposto ad offrire una cifra record er riuscire ad aggiudicarsi il difensore 24enne per 85,5 […] L'articolo Calciomercato Inter, Skriniar: è derby di ...

Calciomercato - Saúl Ñíguez verso il Manchester City : Guardiola pronto a piazzare il colpo : Saúl Ñíguez potrebbe essere il primo rinforzo per il Manchester City di Guardiola in vista della prossima stagione Il Manchester City si appresta a mettere a segno un colpo davvero altisonante. Secondo il Daily Mail infatti, la squadra di mister Guardiola sarebbe in procinto di concludere un affare interessantissimo con l’Atletico Madrid. Il tecnico catalano vuole fortemente il centrocampista Saúl Ñíguez ed a quanto pare ...