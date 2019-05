Calcio femminile | la Linari conquista la Spagna | ' In Italia troppi pregiudizi'

Fifa - due nuovi premi per il Calcio femminile : tutte le 11 categorie premiate [DETTAGLI] : Best Fifa Football Awards, che si svolgerà il prossimo 23 settembre a Milano, vedrà l’assegnazione di due nuovi premi nella categoria femminile: il premio Fifa The Best al miglior portiere donna, e il premio alle 11 migliori giocatrici della stagione, il Fifa FIFProWorld 11 femminile.“La Fifa è certa che l’edizione della Fifa Women’s World Cup che si terrà in Francia quest’anno sarà rivoluzionaria, ed è per questo motivo che non ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia affronterà la Svizzera nell’ultimo test prima della rassegna iridata in Francia : Manca poco più di un mese al via della grande avventura del Mondiale 2019 di Calcio femminile (7 giugno-7 luglio) in Francia. L’Italia, dopo 20 anni, sarà ai nastri di partenza e, inserita nel gruppo C, sfiderà l’Australia a Valenciennes (9 giugno), per poi affrontare la Giamaica a Reims (14 giugno) e il Brasile sempre a Valenciennes (18 giugno). Un girone impegnativo ma la selezione di Milena Bertolini ha compiuto dei grandi passi ...

Pareggio in trasferta per la Roma Calcio Femminile : Roma – Penultima giornata di Serie B e ultima trasferta per la Roma Calcio Femminile, impegnata sul campo di un Cittadella che ormai non ha più nulla da chiedere a questo campionato ma che durante la stagione è riuscito a mettere in difficoltà diverse squadre. A centrocampo assente Filippi per squalifica. Le giallorosse partono subito forte, con Kovacevic che al 4’ sfrutta un disimpegno sbagliato della difesa granata e si presenta a tu per ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia. 26 selezionate - spiccano i blocchi di Juventus e Fiorentina : Che l’avventura abbia inizio! 40 giorni mancano al match d’esordio ai Mondiali 2019 in Francia di Calcio femminile della Nazionale italiana di Milena Bertolini. Le azzurre, inserite nel gruppo C, scenderanno in campo contro l’Australia a Valenciennes (9 giugno), per poi affrontare la Giamaica a Reims (14 giugno) e il Brasile sempre a Valenciennes (18 giugno). Un raggruppamento non facile per la formazione nostrana che però ...

UK - possibile stop alla “blackout rule” per il Calcio femminile : Regola blackout Regno Unito – Potrebbero esserci novità per quanto riguarda la “blackout rule” nel Regno Unito. La regola, valida per il sabato pomeriggio, impedisce la trasmissione in diretta tv delle partite di calcio tra le 14.45 e le 17.15, ma ora potrebbe essere abbandonata per quanto riguarda il campionato di calcio femminile, a partire […] L'articolo UK, possibile stop alla “blackout rule” per il calcio femminile è stato ...

Calcio femminile - Serie A : Juventus e Fiorentina le dominatrici del campionato e le fautrici di una svolta : La stagione del Calcio femminile italiano, per club, è terminata. Il pensiero è già ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno dal 7 giugno al 7 luglio. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, dopo venti anni, ha ottenuto il pass diretto, giungendo prima nel proprio girone di qualificazione e nel corso dell’ultimo biennio ha compiuto notevoli passi in avanti che sono stati evidenziati anche dai risultati in alcune amichevoli: il pareggio ...

Gravina : 'Calcio femminile è vero calcio' : Gabriele Gravina , presidente della FIGC, ha parlato a Sky Sport a margine di Fiorentina-Juve, finale di Coppa Italia femminile. BELLA CORNICE - 'Bellissima cornice di pubblico, continuiamo a mostrare grande meraviglia. Questa è una splendida realtà, è ormai ...

Calcio femminile - la Juve batte la Fiorentina e vince anche la Coppa Italia : anche la Coppa Italia è della Juve, che così fa il doblete al femminile. batte la Fiorentina per 2-1 caratterizzando il primo tempo con due reti, controllando, subendo gol nel finale, senza poi ...

Calcio femminile - Finale Coppa Italia 2019 : Juventus-Fiorentina 2-1 - le bianconere si impongono al “Tardini” : La Juventus si concede la magica doppia e conquista allo stadio “Tardini” di Parma anche la Coppa Italia di Calcio femminile avendo sconfitto 2-1 nell’atto conclusivo la Fiorentina per effetto delle marcature di Petronella Ekroth e di Valentina Cernoia nella prima frazione di gioco. Tatiana Bonetti nella ripresa ha provato a riaprire i giochi ma la Vecchia Signora non ha tremato ed ha portato a compimento la propria missione. E ...

LIVE Juventus-Fiorentina Calcio femminile 2-1 - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Madama vince la prima coppa nazionale della sua Storia! Double conquistato! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, Finale di coppa Italia 2019 di calcio femminile. Allo stadio “Tardini” di Parma andrà in scena il match chiude la stagione dopo l’assegnazione dello Scudetto alle bianconere, che si sono laureate campionesse d’Italia per la seconda volta consecutiva, a precedere di un solo punto proprio le viola. Una sfida che può essere considerata una “Grande ...

