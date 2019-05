Calcio | Europei Under 17 2019 | Italia in cerca di un successo contro l’Austria per

oasport

(Di lunedì 6 maggio 2019) Proseguirà domani sera con la sfidal’Austria l’avventura della Nazionalena agliU17in corso di svolgimento in Irlanda. La selezione guidata da Carmine Nunziata vuole dare continuità alla brillante vittoria all’esordio sulla Germania per ipotecare il passaggio del turno e giocarsi la qualificazione alla prossima rassegna iridata nei quarti di finale dato che le quattro semifinaliste della competizione staccheranno il biglietto per il Mondiale. La squadra vista in campo nella sfida di sabato sera ha comunque tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo e migliorare l’amaro secondo posto dello scorso anno, quando gli azzurrini furono sconfitti soltanto ai rigori in finalel’Olanda.Il tecnico partenopeo ha raccolto risposte decisamente incoraggianti dalla prima partita del girone. Nella sfidala Germania, un ...

