Brescia | è già tempo di mercato | Cellino parla del futuro del gioiello Tonali

(Di lunedì 6 maggio 2019) Dopo le esperienze con il Cagliari e all’estero, Massimoritrova la Serie A. Lo fa con il, fresco di promozione. Entusiasta, il numero uno delle rondinelle ha affrontato tanti argomenti ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Ecco le sue parole.“Il calcio è difficile, restare in A è un’impresa e cercheremo di attrezzarci. Come ho ritrovato il livello del calcio italiano? Molto basso, con pochi soldi. Si guadagna di più in Francia e Spagna, per nonre dell’Inghilterra. Qui c’è tanta politica, Coni, federazione e tanti problemi… Ami sono ambientato presto, so come si fa il calcio e non tutti hanno la mia stessa esperienza.? Deve crescere e resterà con noi, come gli altri. Chi mi ricorda? Falcao… A parte gli scherzi, è completo e atipico, è bravo nella fase difensiva come in quella ...

