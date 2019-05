Brembo | l’ex-Nissan Daniele Schillaci sarà il nuovo amministratore delegato

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ci sono cervelli in fuga che a volte fanno ritorno, pure dopo 20 anni di vita e traguardi raggiunti all’estero: come, ex executive dipronto a tornare nel Belpaese e prendere in mano le sorti di una delle più importanti aziende italiane del settore automotive, succedendo così ad Andrea Abbati Marescotti comedi, società specializzata in sistemi frenanti, con sede in provincia di Bergamo, accoglierà il fuoriuscito della Casa giapponese nella quale ricopriva il ruolo di vicepresidente esecutivo e membro dell’Executive Committee diMotor Corporation, con la responsabilità di head of global sales& marketing and electric vehicles per i brand, Datsun e Infiniti., 54 anni e una prima laurea al Politecnico di Milano nel 1993, comincia il suo percorso nell’automotive con Renault, nella ...