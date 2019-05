Borse | Piazza Affari -2% in avvio su annuncio di nuovi dazi Usa-Cina

Borse - Piazza Affari -2% in avvio su annuncio nuovi dazi Usa-Cina : Giornata che si annuncia tesa per le Borse : a Milano Piazza Affari apre con un calo di 2 punti percentuali, Parigi a -1,8, Madrid a -1,7. Ma a soffrire maggiormanente la fine della tregua tra Usa e Cina sui dazi sono le Borse cinesi e quelle asiatiche: l'indice composite di Shangai cade al momento del 5,6%, dopo aver segnato anche un passivo superiore al 6%, quello di Shenzen crolla del 7,2%...

Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee : Indicazioni negative sono appena giunte dai PMI manifatturieri della Zona Euro , che confermano un'economia in difficoltà. L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,121. Retrocede di poco ...

Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee : Indicazioni negative sono appena giunte dai PMI manifatturieri della Zona Euro , che confermano un'economia in difficoltà. L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,121. Retrocede di poco ...

Piazza Affari in leggero rialzo. Riflessive le altre Borse europee : Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità dopo la conferma del rallentamento dell'inflazione nella Zona Euro . Leggera crescita dell' Euro / ...

Borse positive - a Piazza Affari Nexi debutta in profondo rosso : Attesa per le trimestrali Usa nel pomeriggio. Valutario poco mosso, petrolio in calo. A Milano in rialzo Tenaris dopo l'annullamento della sentenza in Argentina contro Rocca, in rialzo i bancari e deboli le utility...