Borse pesanti con un nuovo round dazi Usa-Cina Shanghai chiude a -5 | 6%

Borse Europa - indici correggono da massimi otto mesi appesantiti da settore minerario : ... con gli analisti del parere che sia prematuro parlare di una ripresa in Cina, nonostante la crescita del Pil del primo trimestre della seconda maggiore economia mondiale sia risultata migliore delle ...

Pesanti ribassi sulle Borse di tutto il mondo : Brutta giornata per i mercati azionari, il nostro indice principale ha perso quasi un punto e mezzo percentuale ed … è risultato il migliore in Europa! Il Dax, -1,6%, di Francoforte e ...

Borse pesanti - Wall Street in rosso con inversione curva tassi Usa : Il cambio euro / sterlina Negli States si incerte la curca dei rendimenti dei Treasury I timori per la tenuta dell'economia globale e la conseguente avversione al rischio hanno provocato la prima ...

Borse pesanti - Wall Street in rosso con inversione curva tassi Usa : I listini americani cedono oltre l'1% : per la prima volta dal 2007 i Treasury a tre mesi rendono più del decennale. L'Europa era già negativa dalla mattina per il calo della manifattura tedesca. Piazza Affari la penalizzata dal calo delle banche...