Borse pesanti con nuovo round dazi Usa-Cina Milano perde oltre il 2%

Borse Europa pesanti - timori guerra dazi : 9.55 Apertura di settimana in profondo rosso per le principali Borse europee,dopo il crollo delle asiatiche. Pesa sui mercati l'annuncio di Trump di voler aumentare i dazi sulle importazioni dalla Cina. In forte calo Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che cede il 2,05% a 21.316 punti.Parigi arretra dell'1,77%, mentre Francoforte lascia sul terreno l'1,94%. Chiusa Londra per festività. Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 259punti base ...