Borse europee in profondo rosso dopo minacce Trump su dazi | Milano -1 | 95%

Borse europee timidamente positive : Stabile Piazza Affari , che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Cresce l'attesa per la pubblicazione delle statistiche sul mercato del lavoro americano, in ...

Piazza Affari prosegue incerta assieme alle altre Borse europee : ... che scontano le incertezze sulla Brexit ed i dati sul PMI manifatturiero dell'Eurozona, che conferma le difficoltà dell'economia dell'area della moneta unica. Cautela anche in vista di alcuni ...

Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee : Indicazioni negative sono appena giunte dai PMI manifatturieri della Zona Euro , che confermano un'economia in difficoltà. L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,121. Retrocede di poco ...

Borse europee riflessive in attesa Fed : Borse europee poco mosse nell'ultima seduta di aprile , con gli addetti ai lavori concentrati sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve che inizia oggi e termina domani con l' annuncio sui tassi di interesse . Buone notizie per l' Italia, uscita dalla recessione tecnica . Negativa la borsa ...

Tutte in rosso le Borse europee - pesano i dati sulla fiducia in Ue : Indicatori della Commissione europea in calo ad aprile. Petrolio ancora in calo. A Milano in evidenza le banche, vendite sulle utility e sull'industria petrolifera. Male Madrid dopo le elezioni...

Borse europee negative. Piazza Affari chiude stabile : E' un importante indicatore dello stato dell'economia. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del dato Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan , prevista domani nel pomeriggio alle 15:00,...

Avvio debole per le Borse europee : Roma, 24 apr., askanews, - Partenza debole per le borse europee. Francoforte cede lo 0,07%, mentre Parigi perde lo 0,31%. Giù anche Londra, in ribasso dello 0,40%. 24 aprile 2019 Diventa fan di ...

Migliorano le Borse europee dietro Wall Street. Piazza Affari resta indietro : Modesta diminuzione per la Borsa di Milano , mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa grazie al buon andamento del mercato americano, dove lo S&P-500 registra un rialzo dello 0,72%. Sul ...

Borse europee sui livelli precedenti : Seduta prudente per le principali Borse del Vecchio Continente dopo il finale piatto di Tokyo e Wall Street . La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. I ...

Borse europee chiuse per il ponte pasquale : Giornata di festa per le Borse finanziarie europee , che rimarranno chiuse fino a lunedì prossimo 22 aprile 2019 per il lungo poste pasquale. Oggi, 19 aprile 2019, resteranno chiuse anche le porte di ...