Borse Europa pesanti,timori guerra dazi

Apertura di settimana in profondo rosso per le principalieuropee,dopo il crollo delle asiatiche. Pesa sui mercati l'annuncio di Trump di voler aumentare isulle importazioni dalla Cina. In forte calo Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che cede il 2,05% a 21.316 punti.Parigi arretra dell'1,77%, mentre Francoforte lascia sul terreno l'1,94%. Chiusa Londra per festività. Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 259punti base rispetto ai 253della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è al 2,59%.(Di lunedì 6 maggio 2019)