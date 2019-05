Borsa | Europa apre in calo su timori dazi

Borsa - l'Asia affonda dopo le minacce di Trump sui dazi alla Cina. Europa in calo : Le Borse asiatiche affondano con gli indici della Cina in forte calo, dopo le minacce di Donald Trump per dazi al 25% sull'import di 200 miliardi di dollari di beni "made in China" . In rosso anche i ...

Borsa Europa parte incerta - Londra +0 - 1% : ANSA, - MILANO, 3 MAG - Mercati azionari europei piatti in avvio di seduta: Londra ha aperto in rialzo dello 0,1%, Parigi in calo dello 0,03% mentre Francoforte nei primi scambi è invariata rispetto ...

Borsa : Milano chiude in rosso con Europa : Milano, 2 MAG - La Borsa di Milano, -0,78%, chiude in calo, in linea con gli altri listini dell'Europa e con Wall Street. Sui mercati pesa la decisione della Fed di non variare i tassi di interesse. ...

Borsa : Europa immobile - Milano +0 - 05% : ANSA, - Milano, 30 APR - Il rialzo del Pil dell'Ue sopra le stime non smuove le borse europee dal torpore dominante nel giorno della ripresa dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi e alla vigilia della ...

Borsa : Europa poco mossa - Milano -0 - 1% : ANSA, - Milano, 30 APR - Borse europee fiacche alla vigilia del Comitato federale della Fed, che secondo le stime lascerà invariati i tassi Usa. I segnali di rallentamento economico dall'Asia, insieme ...

Borsa : Europa debole attende Wall Street : ANSA, - MILANO, 29 APR - Le Borse europee proseguono in calo, in attesa dell'avvio di Wall Street con i futures in negativo. Peggiora Madrid, -0.9%,, dopo l'esito del voto e l'incertezza sulla ...

Borsa : Europa in recupero - Madrid in rosso : ANSA, - MILANO, 29 APR - Le Borse europee tentano il recupero dopo un avvio di seduta poco entusiasmante. Gli investitori sono in attesa di capire se i risultati del primo trimestre, il miglioramento ...

Borsa : Europa apre - si guarda a Fed : ANSA, - MILANO, 29 APR - Le Borse europee aprono la seduta invariate. Gli investitori restano alla finestra in attesa dei dati sull'andamento economico della Cina e sulla riunione delle Fed che ...

Borsa : Europa fiacca - Milano in parità : ANSA, - Milano, 26 APR - Borse europee fiacche dopo l'avvio debole di Wall Street, nonostante il rialzo del Pil Usa e con il calo della fiducia dei consumatori certificato dall'Università del Michigan ...

Borsa : Europa migliora - Milano +0 - 15% : ANSA, - Milano, 26 APR - migliorano le principali borse europee dopo il rialzo oltre le stime del Pil Usa nel primo trimestre. Milano, +0,15%, si porta in territorio positivo, mentre accelerano sia ...

Borsa : Europa in calo con paure crescita - Milano attende S&P : Borse europee in rosso con i dubbi sulla crescita economica espressi dalla Bce ed in attesa del Pil degli Stati Uniti. Gli investitori vedono nella Brexit e nella guerra commerciale tra Usa e Cina i ...

Borsa : Europa debole - attesa per Pil Usa : ANSA, - MILANO, 26 APR - Le Borse europee proseguono deboli con gli investitori che attendono i dati sul Pil del primo trimestre degli Stati Uniti. Sullo sfondo restano i timori per un rallentamento ...

Borsa : Europa migliora ma resta debole : MILANO, 24 APR - Le Borse europee migliorano ma restano deboli, complice il clima festivo e le incertezze sulla crescita dell'economia globale. Si guarda alla stagione delle trimestrali in attesa che giungano novità sul fronte del commercio internazionale. Stabile l'euro sul dollaro a 1,1206 a Londra. L'indice stoxx 600 ...

Borsa : Europa migliora ma resta debole : ANSA, - MILANO, 24 APR - Le Borse europee migliorano ma restano deboli, complice il clima festivo e le incertezze sulla crescita dell'economia globale. Si guarda alla stagione delle trimestrali in attesa che giungano novità sul fronte del commercio internazionale. Stabile l'euro sul dollaro a 1,1206 a Londra. L'indice stoxx 600 ...