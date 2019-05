Borsa di New York in calo Pesano minacce Trump su dazi

Stabile la Borsa di New York. Soffre Alphabet : Poco mossa Wall Street , alle prese con una valanga di trimestrali e con la riunione della Fed . L'indice Dow Jones è sostanzialmente Stabile e si posiziona su 26.550,48 punti; resta piatto l' S&P-500 ...

New York : giornata nera in Borsa per Western Digital : A picco la società che si occupa di archiviazione dei dati , che presenta un pessimo -6,33%. L'andamento di Western Digital nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa ...

Borsa di New York chiude poco mossa : Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01% sul Dow Jones , mentre, al contrario, in lieve calo lo S&P-500 , che archivia la giornata sotto la ...

New York : giornata nera in Borsa per Alliance Data System : A picco Alliance Data System , che presenta un pessimo -9,23%. La tendenza ad una settimana di Alliance Data System è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe ...

In calo la Borsa di New York : A Wall Street, il Dow Jones è in calo, -0,72%, e si attesta su 26.150,58 punti in chiusura; sulla stessa linea, cede alle vendite lo S&P-500 , che chiude a 2.878,2 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100 ...

Timidamente positiva la Borsa di New York : A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.412,31 punti, mentre, al contrario, lo S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 2.890,8 punti. Consolida i livelli della ...

Stabile la Borsa di New York : Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia , riportando una variazione pari a +0,06% sul Dow Jones ; rimane intorno alla linea di parità l' S&P-500 , che chiude la giornata a 2.798,36 ...

Safilo festeggia in Borsa rinnovo accordo con Kate Spade New York : Punta con decisione al rialzo la performance di Safilo , con una variazione percentuale dell'1,97%. A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia diffusa nella giornata di venerdì del rinnovo ...

La Borsa di New York chiude in forte calo - Dow Jones -1 - 77% : Roma, 22 mar., askanews, - Wall Street ha chiuso la seduta in forte calo. L'indice Dow Jones ha infatti perso l'1,77% scendendo a 25.504,22 punti. Il Nasdaq è calato del 2,50% attestandosi a 7.642,67 ...

La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti : A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,84%, a 25.962,51 punti; sulla stessa linea, lo S&P-500 guadagna l'1,09% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.854,...

New York : giornata nera in Borsa per Abercrombie & Fitch : Ribasso scomposto per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che esibisce una perdita secca del 2,26% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto ...

Sui livelli della vigilia la Borsa di New York : Apre in Parità la Borsa di New York rincuorata dai dati macro di febbraio su disoccupazione e prezzi import- export . Questi hanno parzialmente sedato gli effetti negativi dello slittamento dell'...