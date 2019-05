BMW Motorrad mette in mostra i modelli GS della serie F con l' Adventure Tour 2019

BMW - al via il Motorrad Heritage Tour : Dopo il successo ottenuto al Salone Motor Bike Expo di Verona lo scorso gennaio, l' Heritage Loft , lo spazio creativo che richiama le atmosfere del mondo custom e lifestyle di BMW Motorrad , si prepara per altri tre appuntamenti in giro per l'Italia. Protagoniste indiscusse degli eventi le moto della gamma Heritage, allestite con gli affascinanti ...

BMW Motorrad Heritage - ripartono gli eventi dedicati alla gamma Nine T : Riparte il Bmw Motorrad Heritage tour 2019, l’evento itinerante di Bmw Motorrad dedicato alla gamma NineT personalizzate con gli accessori Option 719 I cinque modelli della gamma Heritage di Bmw Motorrad, allestiti con i componenti più affascinanti della collezione Option 719, saranno ancora una volta i protagonisti dell’Heritage Loft, lo spazio creativo in piena atmosfera Make Life a Ride che raccoglie tutti gli stilemi del ...

F 850 GS Adventure - novità nella gamma Premium Motorrad BMW : Per più di dieci anni, i modelli GS della serie F hanno definito la gamma Premium nel segmento delle moto da viaggio ed enduro di media cilindrata. I suoi eccezionali punti di forza sono l’assoluta familiarità con le lunghe distanze, la guida dinamica e le superiori qualità in fuoristrada. In aggiunta alle nuove BMW F 750 GS e F 850 GS presentate nell’autunno 2017, la nuova F 850 GS Adventure amplia la gamma Premium ...