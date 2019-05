Blutec | lavoratori si incatenano ai cancelli | Di Maio rispetti gli impegni

Blutec : lavoratori indotto si incatenano ai cancelli - 'Di Maio mantenga impegni' : Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - Nuova protesta dei lavoratori dell'indotto di Termini Imerese. Stamattina trecento lavoratori, tutti licenziati, si sono riuniti davanti ai cancelli dello stabilimento Blutec per chiedere "risposte al governo nazionale" sugli ammortizzatori sociali e sulla mancata reind

Blutec : lavoratori indotto si incatenano ai cancelli - 'Di Maio mantenga impegni' (2) : (AdnKronos) - I sindacati ricordano che il ministro del Lavoro aveva promesso un nuovo incontro per il 9 maggio. "Vogliamo ottenere impegni precisi dal governo nazionale - conclude Mastrosimone - sia sul fronte della tutela degli ammortizzatori sociali sia sul fronte del rilancio definitivo dello st

Blutec : lavoratori in presidio al Mise - 'dove sono finiti 16 mln per Termini Imerese? : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - "Dove sono finiti i 16 milioni della reindustrializzazione di Termini?". E' la domanda che campeggia sui cartelloni mostrati da un centinaio di lavoratori di Termini Imerese in presidio dinanzi la sede del Mise dove si è svolto un incontro sulla vertenza Blutec. Ad acco

Blutec : Mastrosimone - 'domani 100 lavoratori a Roma - serve svolta' : Palermo, 8 apr. (AdnKronos) - "Questa sera un centinaio di lavoratori Blutec e dell'indotto si sono dati appuntamento alle ore 21 davanti i cancelli dello stabilimento di Termini Imerese per partire con due pulmann alla volta di Roma, dove domani pomeriggio dalle 14 si svolgerà un presidio davanti a

Blutec : tavolo al Mise il 9 aprile - sindacati in presidio con lavoratori : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "Partiremo insieme ai lavoratori e ai sindaci del comprensorio Termini-Madonie martedì 9 aprile, giorno in cui è stato convocato l’incontro al Mise per discutere della vertenza Blutec". Lo hanno deciso stamane, dopo un’assemblea, le segreterie di Fiom, Fim e Uilm Paler

Blutec - la rabbia ai cancelli di Termini Imerese : "Presi in giro sulla pelle dei lavoratori" : Termini Imerese - 'In realtà era una Lamborghini, non una Ferrari...'. La storia del modellino della supercar fatto costruire da Roberto Ginatta agli operai della Blutec come regalo di compleanno per ...

Blutec - Di Maio : "Non abbandoniamo i lavoratori" : Il presidente e l'amministratore delegato di Blutec, rispettivamente Roberto Ginatta e Cosimo Di Cursi, sono destinatari di un provvedimento di arresto, ai domiciliari, con l'accusa di malversazione ai danni dello Stato in merito all’affare Termini Imerese. Di Cursi sta rientrando in Italia dall’estero, a breve gli verrà notificata la misura restrittiva.Blutec è la società che ha rilevato l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese (Palermo). ...

Blutec : Conte - 'adesso mettere in sicurezza lavoratori' : Statale 640 Caltanissetta, 12 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo appreso dell'arresto del management della Blutec di Termini Imerese. E' un problema serio perché era già una situazione molto delicata, adesso bisognerà lavorare per mettere in sicurezza i lavoratori". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte pa

Blutec - Landini : “È un fatto molto grave - il governo si faccia garante dei lavoratori” : L’arresto dei vertici di Blutec è un fatto “molto grave”, ed è “importante che il Ministero dello Sviluppo economico, dove sono stati fatti gli accordi, riconvochi tutte le parti per affrontare la situazione e lo faccia in tempi rapidi”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della cerimonia per i 60 anni del Cnel. “Il governo deve farsi garante di trovare una soluzione per ...

