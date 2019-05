Blackbear al Fabrique di Milano | l’artista statunitense per la prima volta in Italia

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019), uno degli artisti più interessanti del panorama musicaleper lain, nato con il nome di Matthew Tayler Musto a Daytona Beach, è un disc jockey, rapper e produttore discograficoNel 2012 ha co-scritto la canzone di Justin Bieber “Boyfriend”, che ha raggiunto la #2 della Billboard Hot 100, con oltre 3 milioni di copie vendute.Ha collaborato con artisti del calibro di Mike Posner, Machine Gun Kelly, Childish Gambino, Billie Eilish, Pharrell Williams e Miley Cyrus.Nel 2014 ha pubblicato il primo album “Deadroses” seguito nel 2015 da “Help” e nel 2016 da “Digital Druglord” da cui viene estratto il singolo “ Do Re Mi”.Il singolo, con oltre 277 milioni di stream su Spotify e 108 milioni di views su YouTube, ha raggiunto la Billboard Hot 100, ottenendo anche il doppio platino. Il remix di “Do Re Mi” feat. Gucci ...

EndCent : blackbear porta in Italia il suo #dead2theworldtour ??? Live Nation Italia Indipendente Concerti Fabrique Milano… - GalatiAle : #blackbear per la prima volta live in Italia ? ?? 17 Ottobre 2019 | Fabrique Milano ?? Tutte le info e biglietti:… - pinkcmega : blackbear al fabrique....... non sono pronta a morire nel giro di un’ora -