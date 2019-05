Berlusconi lascia l' ospedale | «Ho avuto paura | ma la ripresa è formidabile»

Berlusconi lascia l'ospedale : : I medici hanno consigliato qualche giorno di convalescenza, ma assicura che sarà impegnato, con interviste, nelle ultime settimane di campagna elettorale

Berlusconi lascia ospedale : "Sto bene" : 13.06 "Sto bene, farò la campagna elettorale". Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Berlusconi, parlando con i giornalisti a Milano subito dopo essere stato dimesso dall'ospedale San Raffaele dove era ricoverato dal 30 aprile per un'occlusione intestinale. "Ho avuto una bella paura. Tante cose che si sono succedute negli ultimi tempi mi hanno fatto pensare di essere arrivato alla fine del girone, invece ho avuto una ripresa formidabile", ...

Silvio Berlusconi - Annalisa Chirico contro i big di FI : "Lasciatelo in pace - fate da soli se siete capaci" : La giornalista Annalisa Chirico è intervenuta contro chi, soprattutto dirigenti di Forza Italia, annunciano l'imminente rientro di Silvio Berlusconi in campagna elettorale, dopo che il ricovero al San Raffaele e l'operazione per occlusione intestinale che lo costringe ancora al riposo. A 82 anni, l'

Silvio Berlusconi - come sta : lascia terapia intensiva/ PierSilvio : "Un combattente" : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale, come sta: lascia la terapia intensiva. Il figlio PierSilvio va trovarlo: "Una botta, ma è un combattente".

Paolo Berlusconi lascia il San Raffaele dopo l'incontro col fratello Silvio : Maria Sorbi san Raffaele Persone: Silvio Berlusconi Paolo Berlusconi ?

Elisabetta Gardini lascia Forza Italia e accusa : "Agonia inaccettabile per Berlusconi" - chi lo sta uccidendo : Un altro dolorosissimo addio per Silvio Berlusconi: un pezzo di storia lascia lui e Forza Italia. Si parla di Elisabetta Gardini, europarlamentare azzurra, esponente di vecchia data del partito, che ha annunciato il suo passo indietro: "Lascio Forza Italia. È naturalmente una decisione dolorosa, che