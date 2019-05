Berlusconi esce dell' ospedale | Sto bene | ho avuto una bella paura

agi

(Di lunedì 6 maggio 2019)è uscito dall'San Raffaele di Milano. "Sto, houna", ha detto ai cronisti che lo attendevano fuori dall'istituto". "Tante cose che si sono succedute negli ultimi tempi mi hanno fatto naturalmente pensare di essere arrivato alla fine del girone. Invece houna ripresa formidabile. Tutti i dati fondamentali sono a posto". "Adesso - ha aggiunto il leader di Forza Italia - l'ho promesso a chi mi ha curato che farò campagna elettorale le ultime due settimane prima del voto"."Così potrò mettermi in contattocon gli italiani e cercare di far sì che capiscano in che situazione siamo" ha proseguito. Una situazione "che mi dà grave preoccupazione. Credo che non farò comizi pubblici: credo che basterà attraverso i giornali la radio e le televisioni", ha concluso.

