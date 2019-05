Dimesso dall'ospedale - gli audio messaggi di Silvio Berlusconi : "Ho temuto di non farcela" : "È importante che io possa parlare anche all'interno del Ppe per dire che si riprenda il progetto dei padri fondatori che volevano gli Stati Uniti d'Europa, con una unica politica, economica, fiscale ...

Berlusconi dimesso dall'ospedale : "Ora farò campagna elettorale" : “Ho avuto una bella paura, ma sto bene”. Silvio Berlusconi è stato dimesso questa mattina dal San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia, ricoverato dallo scorso 30 aprile per una colica renale acuta, è uscito combattivo come sempre dall’ospedale. “L’ho promesso a chi mi ha curato: farò campagna elettorale per le elezioni europee solo nelle ultime due settimane prima del voto”, ...

Berlusconi dimesso lunedì? Pier Silvio e Marina : "È un combattente" | Panico azzurro per la campagna elettorale : Migliorano le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, da quattro giorni ricoverato al San Raffaele di Milano dopo un intervento chirurgico per una occlusione intestinale. Il paziente, fa sapere lo staff medico dell’ospedale, ha risposto e risponde "perfettamente alle terapie". Domenica o lunedì dovrebbe essere dimesso "in sicurezza"."Anche questa volta l’ho scampata" avrebbe scherzato con i suoi cari il diretto interessato. ...

Berlusconi sarà dimesso lunedì. Tajani : 'Sta bene - è un leone' : ... la situazione in Europa, la situazione internazionale, le preoccupazioni di questa offensiva cinese che c'e' in tutto il mondo e che mette a repentaglio l'Europa. Abbiamo parlato anche del ruolo che ...