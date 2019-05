Basket | NBA Playoff 2019 | Leonard trascina Toronto in casa di Philadelphia! Denver sbanca

Basket - NBA Playoff 2019 : Milwaukee espugna Boston - Portland piega Denver al quarto overtime : Due le partite di Playoff giocate nella notte NBA. In gara-3 della semifinale di Eastern Conference i Milwaukee Bucks battono fuori casa i Boston Celtics per 123-116 portandosi sul 2-1 nella serie grazie a 32 punti, 13 rimbalzi e 8 assist di Giannis Antetokounmpo che si prende solo 13 tiri dal campo ma ne centra 8 e ne segna 16 su 22 dalla lunetta, George Hill e Khris Middleton aggiungono rispettivamente 21 punti in 29 minuti partendo dalla ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Philadelphia domina gara-3 contro Toronto. Embiid e Butler firmano il 2-1 : Philadelphia ritrova il vero Joel Embiid e domina gara-3. I 76ers si portano sul 2-1 nella serie contro i Toronto, superando i Raptors per 116-95. L’aria di casa fa benissimo al centro camerunense, che si riscatta dopo due prestazioni opache nelle prime due gare, chiudendo con una perentoria doppia doppia da 33 punti e 10 rimbalzi. Anche Jimmy Butler offre un contributo importante alla causa dei padroni di casa, avvicinando la sua prima ...

Basket - playoff Nba Portland sbanca Denver - è 1-1 nella serie : Denver - Portland si rialza, sbanca il Pepsi Center al termine di una gara molto fisica e pareggia la serie, 1-1, della semifinale di Conference contro Denver. Finisce 97-90 nonostante un Damian ...

Basket - NBA Playoff 2019 : CJ McCollum trascina Portland sul campo di Denver - parità ristabilita nella serie (1-1) : Successo esterno in gara-2 della sfida tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, semifinale della Western Conference dei Playoff NBA 2018-2019. La formazione allenata da Terry Stotts si impone con il punteggio di 90-97 replicando al successo degli uomini di Michael Malone nella partita di apertura, ristabilendo l’equilibrio nella serie (1-1) e volgendo a proprio favore il fattore campo in attesa dei prossimi due incontri da giocare in ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Golden State va sul 2-0 con Houston - Milwaukee pareggia la serie con Boston : Nottata dedicata alle gare-2 più interessanti di questi Playoffs NBA 2019 quella che si è disputata. Sul campo, infatti, erano di scena le due teste di serie numero 1 delle rispettive Conference che cercavano obiettivi differenti. Ad Ovest i Golden State Warriors piegano la resistenza degli Houston Rockets e si portano sul 2-0 nella serie, mentre ad Est i Milwaukee Bucks si svegliano dopo la “scoppola” di gara-1 e regolano i Boston ...

Basket - NBA Playoff 2019 : i 76ers pareggiano la serie contro i Raptors - i Nuggets iniziano bene e battono i Trail Blazers : Si sono giocati due incontri questa notte, all’interno delle semifinali di conference che stanno portando la stagione NBA sempre più vicina al suo compimento. Andiamo a vedere cos’è successo nel prosieguo di Toronto Raptors-Philadelphia 76ers e nell’esordio di Denver Nuggets-Portland Trail Blazers. Nella Eastern Conference i Philadelphia 76ers riescono a compiere un importantissimo colpo esterno, battendo i Toronto Raptors per ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Boston espugna Milwaukee - Golden State all’ultimo respiro su Houston : Nella serata italiana sono cominciate due serie di Playoff NBA valide per le semifinali di Conference. Nella prima, riguardante la Eastern Conference, i Boston Celtics hanno espugnato il campo dei Milwaukee Bucks, la miglior squadra della regular season, per 112-90. Decisivi Kyrie irving con 26 punti e 11 assist e Al Horford con 20 punti e 11 rimbalzi, Jaylen Brown aggiunge 19 punti e Gordon Hayward 13 partendo dalla panchina. La franchigia più ...

Basket - playoff Nba : Belinelli e San Antonio eliminati - Toronto ok : NEW YORK - Finale amaro di stagione per Marco Belinelli e i San Antonio Spurs in Nba. La squadra allenata da Popovich perde la settima e decisiva gara in casa dei Denver Nuggets per 90-86 e viene così ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Denver chiude i conti con la tripla doppia di Jokic - Kawhi Leonard manda KO i 76ers con 45 punti : Notte di conclusione e d’apertura, quella che s’è vista sui parquet di Denver e di Toronto: in perfetto parallelo è terminato l’ultimo primo turno, quello tra Nuggets e San Antonio Spurs, ed è iniziata la prima semifinale di Eastern Conference, che oppone i Raptors ai Philadelphia 76ers. A chiudere l’ultima serie ancora in corso nella Western Conference sono i Denver Nuggets, che risolvono una settima gara combattutissima ...

Basket - playoff Nba : fine corsa per Gallinari - Golden State in semifinale : LOS ANGELES - Niente miracolo per i Los Angeles Clippers. Allo Staples Center, Golden State fa sua gara 6, 4-2 la serie, del primo turno dei playoff Nba e vola in semifinale contro Houston. ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Golden State chiude la serie coi Clippers sul 4-2 - 50 punti di Kevin Durant : Con una prestazione spaziale dei loro uomini chiave i Golden State Warriors battono per 129-110 allo Staples Center i Los Angeles Clippers in gara-6 del primo turno dei Playoff di Western Conference, chiudono la serie sul 4-2 e si qualificano per le semifinali dove troveranno gli Houston Rockets, che hanno avuto la meglio degli Utah Jazz in cinque partite. La serie comincerà domani sera e sarà una sorta di rivincita delle finali di Conference ...