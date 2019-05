Basket | Mike James vince l’Alphonso Ford Trophy per il miglior marcatore di Eurolega

Basket – Milano perde Mike James per infortunio : il playmaker lascia il campo in lacrime : Mike James esce per infortunio durante la sfida tra Trento e Olimpia Milano: il playmaker americano lascia il campo in lacrime per un problema al piede L’Olimpia Milano blinda il primo posto della regular season di Serie A per la 4ª volta negli ultimi 5 anni. Un successo che però porta con sè una notizia negativa. Nella sfida vinta contro Trento, Mike James si è infortunato al piede, uscendo dal campo in lacrime. Non è ancora chiara ...

Serie A Basket – Olimpia Milano - vittoria n°100 nel derby contro Cantù : record di punti per Mike James : L’Olimpia Milano ha firmato la vittoria n°100 su Cantù: il successo arrivato nella 24ª Giornata di Serie A è il 10° consecutivo nel derby vittoria particolare quella ottenuta dall’Olimpia Milano nella 24ª Giornata di Serie A. La capolista ha infatti sconfitto Cantù per 98-91, ottenendo il 100° successo nel derby. La prima vittoria è arrivata nella stagione 1954/1955, mentre quello maturato nella giornata di ieri è il 10° ...

Basket - Eurolega 2019 - 27a giornata : un Mike James mostruoso non basta a Milano - il Real Madrid vince 92-89. Venerdì sfida chiave col Panathinaikos : Lotta, ma perde l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano in casa del Real Madrid: al WiZink Center, nome commerciale del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, finisce 92-89 in favore degli uomini allenati da Pablo Laso nel 27° turno di Eurolega 2018-2019, nonostante un mostruoso Mike James da 35 punti, suo miglior bottino stagionale. La vittoria del Panathinaikos per 72-70 sul Baskonia fa sì che adesso ci siano quattro squadre con lo ...

LIVE Real Madrid-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 19-33 - inizio stellare di Mike James con 17 punti : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del 27° e quartultimo turno della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano si trova di fronte alla difficilissima trasferta spagnola che la oppone al Real Madrid. Dopo quella a Mosca contro il CSKA, arriva un’altra trasferta complicatissima per la formazione di Simone Pianigiani: il Real Madrid non solo è secondo nella regular season, ma ha un roster di ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano - vittoria da play-off! Olympiacos spazzato via con un Mike James irreale : Trionfo dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano nella 26a giornata di Eurolega 2018-2019. La formazione di Simone Pianigiani supera con il punteggio di 66-57 l’Olympiacos grazie a una splendida serata di Mike James, autore di 27 punti e almeno due dei canestri più belli dell’intera stagione europea, di quelli che non si dimenticano facilmente. Per Milano, al sesto successo nelle ultime sette gare europee, ottima performance ...