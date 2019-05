Basket | i migliori italiani della 29 giornata di Serie A Gran serata per Marcu Spissu

Basket - i migliori italiani della 28a giornata di Serie A. Awudu Abass e Riccardo Moraschini da record - positivo anche Baldi Rossi : E’ una ventottesima giornata da record, quella che riguarda il settore italiani nel campionato di Serie A 2018-2019. Con due giornate ancora da disputarsi nella regular season l’innalzarsi di tutte le poste in gioco mette ulteriormente in luce le qualità di alcuni nostri giocatori. Uno dei due grandi protagonisti è Awudu Abass. La sua Brescia non riesce a espugnare Sassari, ma lui mette insieme una prestazione che ancora non ...

Basket - i migliori italiani della 27a giornata di Serie A. Awudu Abass firma la vendetta dell’ex - molto bene anche Aradori e Polonara : In una giornata di Serie A che ha fatto registrare l’assenza totale di partite concluse con 5 o meno punti di scarto, a recitare ruoli di primo piano sono vari azzurri già nel giro della Nazionale, ma anche qualcuno che la Serie A la sta riscoprendo quest’anno dopo diverse stagioni passate al piano inferiore. Il re assoluto della serata è Awudu Abass. Lui, che è andato via da Milano la scorsa stagione per accasarsi a Brescia, ...

Basket - i migliori italiani della 26a giornata di Serie A. Tonut e De Nicolao decisivi per Venezia - un super Abass non basta a Brescia : Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori italiani della 26a giornata della Serie A di Basket. Stefano Tonut/Andrea De Nicolao: importante vittoria di Venezia, che risponde ai successi di Milano e Cremona. Due punti che permettono ai veneti di mantenere la scia dell’Olimpia e nello stesso tempo di tenere a distanza la Vanoli. Un successo arrivato al supplementare dopo una bella battaglia contro Cantù, nella quale si sono messi in luce ...

Basket - i migliori italiani della 25a giornata di Serie A. Polonara spacca il match - Cinciarini non basta a Milano : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della venticinquesima giornata della Serie A di Basket. Achille Polonara: la Dinamo Sassari ottiene due punti pesanti nella sua rincorsa ai playoff, sbancando Milano meritatamente al termine di un’ottima prestazione. Tra i protagonisti del successo della formazione di Pozzecco c’è sicuramente l’ala italiana, che ha messo a referto 14 punti e 7 rimbalzi, risultando decisivo ...

Basket femminile - le migliori italiane del primo turno dei playoff. Maria Miccoli trascina Vigarano : Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici italiane del primo turno dei playoff della Serie A1 di Basket femminile. Ilaria Panzera e Maria Beatrice Barberis: la prima in gara-1, la seconda in gara-2. Per entrambe alla fine quindici punti, nelle comode vittorie di Sesto San Giovanni contro Battipaglia. Il Geas vola ai quarti di finale, dove tenterà la grande impresa contro la Reyer Venezia. Stefania Trimboli: una delle pochissime a ...

Basket femminile - le migliori italiane del primo turno dei playoff. Maria Miccoli trascina Vigarano : Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici italiane del primo turno dei playoff della Serie A1 di Basket femminile. Ilaria Panzera e Maria Beatrice Barberis: la prima in gara-1, la seconda in gara-2. Per entrambe alla fine quindici punti, nelle comode vittorie di Sesto San Giovanni contro Battipaglia. Il Geas vola ai quarti di finale, dove tenterà la grande impresa contro la Reyer Venezia. Stefania Trimboli: una delle pochissime a ...

Basket - i migliori italiani della 24a giornata di Serie A. Polonara in grande spolvero - risorge Flaccadori - si accendono Bolpin e Zanotti : Il 24° turno della Serie A 2018-2019 vede una presenza italiana più nutrita di molte altre occasioni, con alcune novità che fanno particolarmente piacere nell’elenco dei presenti e un ritorno in zona alta di uno dei candidati per un posto ai Mondiali di Cina 2019 con la maglia dell’Italia. Achille Polonara mette a referto un’eccellente prestazione nel match vinto contro la Segafredo Virtus Bologna dal suo Banco di Sardegna ...

Basket - i migliori italiani della 24a giornata di Serie A. Polonara in grande spolvero - risorge Flaccadori - si accendono Bolpin e Zanotti : Il 24° turno della Serie A 2018-2019 vede una presenza italiana più nutrita di molte altre occasioni, con alcune novità che fanno particolarmente piacere nell’elenco dei presenti e un ritorno in zona alta di uno dei candidati per un posto ai Mondiali di Cina 2019 con la maglia dell’Italia. Achille Polonara mette a referto un’eccellente prestazione nel match vinto contro la Segafredo Virtus Bologna dal suo Banco di Sardegna ...

Basket femminile - le migliori italiane dell’ultima giornata di Serie A1. Milazzo top scorer - Keys protagonista con San Martino di Lupari : Ultima giornata della stagione regolare della Serie A di Basket femminile. Andiamo a vedere quali sono state le migliori azzurre di questo turno. Ilaria Milazzo: top scorer azzurra della giornata con 19 punti. La bella prestazione della play azzurra, che ci aggiunge anche 8 assist e 6 rimbalzi (28 di valutazione), però, non è bastata alla Fiat Torino a centrare i playoff. Serviva una grande impresa alle piemontesi per battere Ragusa e ...

Basket femminile - le migliori italiane dell’ultima giornata di Serie A1. Milazzo top scorer - Keys protagonista con San Martino di Lupari : Ultima giornata della stagione regolare della Serie A di basket femminile. Andiamo a vedere quali sono state le migliori azzurre di questo turno. Ilaria Milazzo: top scorer azzurra della giornata con 19 punti. La bella prestazione della play azzurra, che ci aggiunge anche 8 assist e 6 rimbalzi (28 di valutazione), però, non è bastata alla Fiat Torino a centrare i playoff. Serviva una grande impresa alle piemontesi per battere Ragusa e ...

Basket - i migliori italiani della 23a giornata di Serie A1. Aradori risponde presente - Mussini e Cervi fondamentali per Reggio Emilia : Qualche protagonista usuale, qualcun altro diverso: il sunto della giornata italiana nel 23° turno di Serie A è tutto qui, anche in ragione della differente complessità di svariati scontri per quel che concerne la classifica. A prendersi la palma di migliore italiano è Pietro Aradori, decisivo nella vittoria della Virtus Bologna sulla VL Pesaro nell’anticipo del sabato: per lui 19 punti, 5 rimbalzi e 3 assist per 17 di valutazione in un ...

Basket femminile - le migliori italiane della 22a giornata di Serie A1. Nicole Romeo sempre più protagonista - De Pretto mantiene Venezia in testa : Andiamo ad analizzare quali sono state le migliori giocatrici italiane della 22a giornata della Serie A1 di Basket femminile. Nicole Romeo: la giornata di riposo osservata la scorsa settimana non ha interrotto lo strepitoso momento di Ragusa La vincitrice della Coppa Italia domina contro Battipaglia e Nicole Romeo, arrivata in Sicilia soltanto a gennaio, si dimostra ancora una volta un vero e proprio valore aggiunto. L’italo-australiana ...

Basket - i migliori italiani della 22a giornata di Serie A. Tonut si mette sulle spalle Venezia - Crosariol ancora efficace - ok gli azzurri di Brescia : Nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A, per una volta, si può anche ragionare oltre il puro discorso di quella voce statistica che si chiama valutazione, in ragione di quanto accaduto sul campo. Il riferimento, chiaramente, è a quanto successo al Mediolanum Forum di Assago, con Venezia in grado di battere Milano su quello che, ad oggi, è l’unico parquet che ospita l’Eurolega nello Stivale. Fa piacere, in sostanza, ...

Basket - i migliori italiani della 22a giornata di Serie A. Tonut si mette sulle spalle Venezia - Crosariol ancora efficace - ok gli azzurri di Brescia : Nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A, per una volta, si può anche ragionare oltre il puro discorso di quella voce statistica che si chiama valutazione, in ragione di quanto accaduto sul campo. Il riferimento, chiaramente, è a quanto accaduto in campo al Mediolanum Forum di Assago, con Venezia in grado di battere Milano su quello che, ad oggi, è l’unico parquet che ospita l’Eurolega nello Stivale. Fa piacere, in ...