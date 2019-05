Basket 3×3 | Qualificazioni Mondiali 2019 | l’Italia maschile torna da San Juan con un

Basket – Fiba 3×3 - Qualificazioni di Coppa del Mondo : l’Italia eliminata ad un passo dalle semifinali : Fiba 3×3 World Cup Qualifier, Porto Rico: Italia eliminata allo spareggio dall’Australia 12-21, non raggiunge le semifinali. La Nazionale costretta a giocare con tre giocatori per l’infortunio di Sandri L’Italia perde con l’Australia 12-21, non ce la fa a raggiungere le semifinali del Fiba 3×3 World Cup Qualifier di San Juan Porto Rico e viene, quindi, eliminata dalla corsa al Campionato del Mondo. La ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : sconfitta fatale contro l’Australia per gli azzurri - strada in salita verso Tokyo 2020 : Si conclude amaramente il cammino della Nazionale italiana nelle Qualificazioni Mondiali 2019 di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Puerto Rico in questo fine settimana. La squadra azzurra composta da Aristide Landi, Matteo Grampa, Alessandro Corno e Daniele Sandri ha perso con il punteggio di 12-21 la sfida ad eliminazione diretta contro l’Australia per accedere alle semifinali e giocarsi quindi il posto alla prossima rassegna ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta dalla Francia - ma qualificata alla fase successiva : Seconda sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 3×3 in corso a San Juan, Porto Rico. Gli azzurri sono stati battuti per 19-14 dalla Francia, chiudendo la fase a gironi al terzo posto nel gruppo A e centrando in questo modo la qualificazione gli spareggi. Il quartetto composto da Alessandro Corno, Matteo Grampa, Aristide Landi e Daniele Sandri affronterà ora la seconda classifica del gruppo B (ore 22.15). Gli ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta dal Canada : ... con una prova maiuscola specialmente da parte di Michael Linklater e Bikramijt Gill , che nel ranking individuale della specialità sono numero 36 e 54 del mondo. La giornata Italiana si chiude, ...

Basket - Nazionale 3×3 Open Maschile : una vittoria ed una sconfitta nella giornata d’apertura : Nazionale 3×3 Open Maschile impegnata nelle qualificazioni al Campionato del Mondo Una vittoria e una sconfitta per l’Italia alla FIBA 3×3 World Cup Qualifier, le qualificazioni al Campionato del Mondo, in corso a San Juan, in Porto Rico. La Nazionale 3×3 Open Maschile batte la Germania 14-11, ma poi cede contro il Canada 10-21. Domani 5 maggio la Nazionale Open 3×3 Maschile giocherà alle 18:40 contro la Francia, ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta dal Canada nella seconda partita del girone A : Arriva una sconfitta per l’Italia nel secondo match delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 3×3 in corso a San Juan, Porto Rico. Gli azzurri , facenti parte del girone A, sono stati sconfitti dal quotato Canada per 10-21, con una prova maiuscola specialmente da parte di Michael Linklater e Bikramijt Gill, che nel ranking individuale della specialità sono numero 36 e 54 del mondo. La giornata Italiana si chiude, dunque, con una ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : esordio vincente per gli azzurri - Germania sconfitta 14-11! : Si è aperta con una brillante vittoria l’avventura della Nazionale italiana di Basket maschile nelle Qualificazioni Mondiali 3×3 2019 in scena in questo fine settimana a Porto Rico. La formazione composta da Matteo Grampa, Alessandro Corno, Aristide Landi e Daniele Sandri ha infatti superato la Germania con il punteggio di 14-11 nella prima partita del girone balzando provvisoriamente al comando in compagnia della Francia, vittoriosa ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia si presenta a San Juan con la voglia di sorprendere : L’Italia maschile del Basket 3×3 non ha ancora trovato un quartetto fisso sul quale fare realmente affidamento in questi anni, a differenza della sua controparte femminile, che proprio per questo sta mantenendosi al vertice della specialità e difenderà il titolo iridato in giugno. A San Juan, intanto, ci sono gli uomini, e cercheranno di dare una prima scossa alla situazione nelle Qualificazioni. Il girone non è semplicissimo, con ...

Basket – Fiba 3×3 - Qualificazioni di Coppa del Mondo : la Nazionale maschile Open parte da Porto Rico : Fiba 3×3 World Cup Qualifier. La Nazionale 3×3 maschile Open parte per Porto Rico. Le impressioni del tecnico Capobianco La Nazionale maschile 3×3 Open è partita questa mattina dall’aeroPorto di Roma-Fiumicino per San Juan di Porto Rico dove dal 4 al 5 maggio parteciperà alle Fiba 3×3 World Cup Qualifier, le Qualificazioni alla Coppa del Mondo 2019. L’Italia è composta da Alessandro Corno (1992, 190, Corona ...

Basket 3×3 - Tokyo 2020 : come ci si qualifica alle Olimpiadi? Sistema molto complesso : il regolamento : Comincia tra pochi giorni la lunga corsa del Basket 3×3 verso le sue prime Olimpiadi, quelle di Tokyo 2020. Si partirà con le qualificazioni ai Mondiali, che porteranno sia gli uomini che le donne a Porto Rico, e precisamente a San Juan. Andiamo a vedere il meccanismo che porta in Giappone. Va, prima di ogni cosa, fatta una premessa: il meccanismo esposto è identico per uomini e donne, senza differenza alcuna. Il Giappone, in quanto Paese ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia maschile per San Juan. Serve il podio per andare ad Amsterdam : Sono stati diramati dalla Federazione Italiana Pallacanestro i convocati per il torneo di qualificazione ai Mondiali di Basket 3×3, che si terrà a San Juan (Porto Rico) il 4 e il 5 maggio. I primi tre classificati andranno a giocare il torneo iridato ad Amsterdam, in Olanda, dal 18 al 23 giugno. Questi i nominativi degli uomini che il CT Andrea Capobianco manderà in campo Alessandro Corno Matteo Grampa Aristide Landi Daniele ...