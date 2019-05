Barbara Palombelli | l' orrore subito dalla figlia adottiva Serena | il padre la minacciava

'Sono il fratello di Serena' - spunta la lettera misteriosa : la reazione inaspettata di Barbara Palombelli : FUNWEEK.IT - Il Gf 16 per Serena Rutelli si sta trasformando in una vera e propria terapia per ricostruire la sua identità: dopo il no a conoscere la madre biologica, spunta ora una lettera...

Grande Fratello 2019 - Barbara Palombelli : "Serena? Io e Francesco ci siamo rivolti allo psichiatra" : Ospite del Maurizio Costanzo Show, il longevo appuntamento settimanale di Canale 5 della seconda serata, Barbara Palombelli ha parlato di sua figlia adottiva Serena, reclusa nella casa del Grande Fratello: "Io ero molto d’accordo perché me lo chiedeva da 10 anni. Francesco (Rutelli, ndr) era contrario. Però abbiamo chiesto aiuto allo psichiatra che ci segue e ci ha detto di mandarla, perché l’avrebbe rafforzata". Nella sua autobiografia ...

