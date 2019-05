Banditi in villa con le pistole | coppia sequestrata e derubata

ilgiornale

(Di lunedì 6 maggio 2019) Stefano Vladovich Coniugi vittime di tre malviventi armati. Il bottino è di 50mila euro in diamanti e di 10mila in contantiRoma - Terrore ina Fiano Romano, alle porte di Roma. Prima fanno scattare l'allarme. Poi aspettano che il proprietario di un villino isolato esca in giardino per saltargli addosso,alla mano, e costringerlo a rientrare in casa. «Erano in tre, avevano l'accento dell'Est» racconterà l'uomo ai carabinieri.Diamanti per cinquantamila euro, denaro contante per 10mila euro e altri gioielli il bottino della banda di rapinatori, scomparsa senza lasciare traccia. O quasi. Per tutta la notte gli uomini del nucleo operativo di Monterotondo e di Ostia setacciano la campagna attorno l'abitazione, tra Fiano e Capena, zona Pini Family Park, alla ricerca dell'auto utilizzata per la fuga. Inutilmente. Una rapina che per un soffio non si è trasformata ...

