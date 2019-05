Banca Carige | via libera del Fondo Interbancario ad intervento con Blackrock

Carige - via libera del Fondo InterBancario all'intervento con Blackrock : MILANO - Semaforo verde dal Fondo Interbancario al piano che dovrebbe portare al salvataggio di Carige. 'Il consiglio di gestione ha approvato il nostro intervento' su Carige 'secondo lo schema ...

Modello MedioBanca per Carige Come Blackrock cambierà Genova : I sindacati tuonano: Blackrock ha “intenzione di accaparrarsi soltanto il buono rimasto” di Banca Carige, puntando a far pesare sui lavoratori i costi di un rilancio che preveda un deciso calo del rapporto costi/ricavi, un incremento del Roe anche a fronte di un ulteriore derisking, e la valorizzare del wealth management Segui su affaritaliani.it

Blackrock e il Fondo interBancario - trattativa per il salvataggio di Carige : Blackrock punta a imbarcare il Fondo interbancario nel progetto per Carige. Il negoziato è già stato avviato e la riunione del cda del Fondo di oggi rappresenta un passaggio importante, ma non risolutivo. Nei giorni scorsi il presidente Salvatore Maccarone ha detto di vedere la conversione come un fatto «inevitabile». ...

Banca Carige - BCE estende termine scadenza offerte fino a metà maggio : La BCE ha esteso il termine ultimo per la presentazione delle offerte vincolanti di acquisto per Banca Carige , "fino alla metà di maggio". Un mese in più rispetto alla scadenza del 5 aprile, di fatto ...

Banca Carige - il Fondo interbancario : «La conversione del bond da 318 milioni di euro? Sarà inevitabile» : La bocciatura dell’aumento di capitale da 400 milioni, all’origine del commissariamento di Banca Carige, ha contribuito ad alimentare una crisi di liquidità.

Crisi Banca Carige : nuove offerte in arrivo : Black Rock è una famosa Banca di investimenti americana, una società di grande rilievo famosa in tutto il mondo, che vanta di un patrimonio d'investimento di circa 6,3 trilioni di dollari. Anche il ...