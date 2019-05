' Bambola di Auschwitz' ha capelli veri di una bambina ebrea | col DNA si cerca la famiglia

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Una scoperta macabra, ma che rende l'idea degli orrori perpetrati in passato dai nazisti. In un museo dell'Anatolia, in Turchia, si è scoperto che unavecchia di 78 anni ha iautentici di unauccisa ad. Ora alcuni ritori ebraici, tramite l'analisi del DNA, cercheranno di ritrovare ladella piccola. Lafu acquistata da una mostra gestita da un curatore tedesco e, nell'arco di breve tempo, è diventata famosissima.Ladaiautentici Lasi trova nel Museo del Giocattolo in Anatolia, nella provincia meridionale di Antalya. Ha 78 anni e ha sulla testa idi unauccisa nel campo di concentramento dinel 1941. Ora le autorità ebraiche, venute a conoscenza del fatto, vorrebbero raggiungere i membri viventi delladellaassassinata. Per farlo, effettueranno ...

