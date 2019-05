Bakayoko-Gattuso | caos sostituzione e lite al 26' di Milan-Bologna VIDEO

Lite Gattuso-Bakayoko - caos in panchina in casa Milan : “ci vediamo dopo” : Lite Gattuso-Bakayoko – Si sta giocando la partita valida per il campionato di Serie A, in campo Milan e Bologna in una partita molto importante valida per la Champions League, vantaggio dei rossoneri con un gran gol di Suso. Nel primo tempo infortunio per il centrocampista Biglia, poi il caos nella panchina del Milan. Gattuso chiama il cambio con Bakayoko, il centrocampista non è pronto ed il tecnico manda in campo Josè Mauri. Poi ...

Polveriera Milan - Gattuso sbotta contro Bakayoko : i motivi del ritardo sono alquanto imbarazzanti : Il centrocampista francese si è presentato all’allenamento con oltre un’ora di ritardo, dicendo a Gattuso di aver terminato la benzina in tangenziale Un provvedimento durissimo, scattato nel pomeriggio di ieri quando Gattuso ha colto nel gruppo un certo senso di irresponsabilità in vista di quattro partite decisive per il futuro del Milan. Spada/LaPresse La squadra rossonera andrà oggi in ritiro punitivo fino al match di lunedì ...

Milan - la sfuriata di Gattuso con Bakayoko : gli ha detto due cose... : Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo la bufera con Tiemoué Bakayoko , in allenamento a Milanello ieri ha preso la parola Rino Gattuso: 'Gattuso, nonostante la sua esperienza alla guida del club appaia alla fine, ha voluto ...

Clamoroso Milan : Gattuso opta per il ritiro punitivo - multato Bakayoko : Milan, la situazione in casa rossonera si fa sempre più complessa: la classifica non sorride a Gattuso che adesso opta per le maniere forti Aria tesissima in casa Milan in un finale di stagione che si fa sempre più complicato. Raggiungere la Champions League sarebbe importantissimo per i rossoneri, ma la situazione di classifica si fa sempre più intricata con diverse pretendenti pronte a dar battaglia. La società sembrava aver deciso di ...

Milan - Gattuso sferza la sua squadra : “oggi ci manca l’anima. Bakayoko via? Lo apprendo dai giornalisti” : L’allenatore del Milan ha parlato alla vigilia del match con il Torino, soffermandosi anche sul futuro di Bakayoko “Nei momenti di difficoltà avevamo l’anima, oggi manca l’anima. Le chiacchiere stanno a zero, la voglia dobbiamo dimostrarla sul campo, in questo momento siamo spenti, sotto tutti i punti di vista. Parlare serve a poco, dobbiamo fare fatti e risultati“. Spada/LaPresse E’ la fotografia del ...

Parma-Milan - Gattuso vuole l’Europa e sogna la pace tra Acerbi - Kessiè e Bakayoko : “li vorrei vedere abbracciati” : Gennaro Gattuso parla alla vigilia di Parma-Milan, dal caso Acerbi-Kessié-Bakayoko alla sfida contro i gialloblù: le parole dell’allenatore rossonero “Abbiamo sbagliato e chiesto scusa e quando uno sbaglia più che chiedere scusa non può. Il mio sogno sarebbe vedere tutti i giocatori entrare in campo insieme abbracciati per chiudere definitivamente la questione”. Così Gennaro Gattuso ha parlato del caso ...

Caso Bakayoko-Acerbi - Malagò : “da sottolineare l’atteggiamento di Gattuso” : “Il Caso Kessie-Bakayoko? Si tratta di un episodio da stigmatizzare, che rientra sotto la giurisdizione esclusiva della giustizia sportiva, in possesso degli strumenti idonei per analizzarne il profilo e assumere i piu’ corretti provvedimenti del Caso, in base a valutazioni in linea con i regolamenti vigenti”. Sono le dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malago‘, in relazione alle polemiche ...

