lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2019) Un nuovo evento per raccogliere fondi per la Trenta Foundation , la fondazione nata da un'idea dell'ex giocatore della, attualmente al Sassuolo, El Khouma. La c ena di beneficenza e ...

qn_lanazione : #Babacar, asta e cena benefica al Pecci. 'Sono triste per la #Fiorentina' - NotiziediPrato : Babacar a Prato per raccogliere fondi per il Senegal, all'asta le maglie dei campioni di serie A - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Babacar a Prato per raccogliere fondi per il Senegal, all'asta le maglie dei campioni… -