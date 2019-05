Audi | sdogana l’idrogeno e presenta la sua H-Tron GALLERY

Trong>Audi

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019)Trong> inizia la sperimentazione con l’idrogeno, con la H-, secondoTrong> questa è l’unica motorizzazione ecosostenibile del futuroTrong> inizia la sperimentazione dell’autovetture ad idrogeno eTrong> la H-. Al Salone Internazionale di Ginevra l’Trong> aveva annunciato che vi sarebbero stati “ulteriori investimenti” sulla tecnologia da idrogeno, i primi test sulla vettura H-della casa dei quattro anelli sono già in atto.Trong> prevede che i primi veicoli di produzione saranno disponibili dal 2021, ma solo in affitto.Il CEO diTrong>, Bram Schot, come tutti gli altri leader del mondo automobilistico, ha una particolare preoccupazione: ” abbiamo abbastanza materie prime per fare abbastanza batterie per le auto elettriche?“. Il Manager continua dicendo “Vogliamo davvero continuare lo sviluppo dell’elettrico puro? ...