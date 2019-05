Audi RS5 Sportback | muscoli in livrea verde

Nuova Audi RS5 sportback : al via le vendite - vediamo assieme caratteristiche e prezzo[GALLERY] : Audi RS5 sportback: iniziano le vendite in italia della potente coupé cinque porte con caratteristiche tecniche da sportiva pura Al via la prevendita in Italia di Audi RS 5 sportback. La coupé a cinque porte da 450 CV costituisce una novità assoluta: mai, prima d’ora, RS 5 era stata proposta nella configurazione di carrozzeria sportback. Al design emozionale e all’adattabilità per l’utilizzo quotidiano si accompagnano prestazioni ...