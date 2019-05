Atletica | Eliud Kipchoge pronto ad abbattere il muro delle due ore nella maratona

oasport

(Di lunedì 6 maggio 2019)adildue oree riscrivere così la storia dell’. Il 34enne keniano, che lo scorso anno a Berlino fece registrare il Record del Mondo in 2h01’39”, in autunno proverà a centrare questo grande obiettivo, dopo aver fallito per pochissimo due anni fa. Infatti nel maggio 2017 il campione olimpico di Rio 2016 realizzò il tempo di 2h00’25” correndo sui 42 km all’autodromo di Monza.Il tentativo verrà fatto tra settembre e ottobre, probabilmente in un parco di Londra, e non sarà ufficiale. Infatti questa iniziativa è sponsorizzata da Ineos, ovvero l’azienda petrolchimica di proprietà del miliardario britannico Jim Ratcliffe che recentemente ha rilevato anche il Team Sky nel ciclismo. L’evento si chiama “Ineos 1:59 Challenge” ed è stato annunciato oggi attraverso i social da: “Due ...

OA_Sport : #atletica Eliud Kipchoge in autunno tenterà di abbattere il muro delle 2 ore nella maratona - AtletiDisagiati : La saggezza di Eliud. Che uomo! #LondonMarathon #atletica #28Aprile -