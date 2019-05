Atalanta | partita ufficialmente la demolizione della Curva Nord Percassi | “Serata

Finale Coppa Italia Atalanta-Lazio : partita in Tv su Rai 1 mercoledì 15 maggio : La Finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio si disputerà mercoledì 15 maggio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini ha eliminato la Fiorentina in semiFinale, approdando così per la quarta volta nella sua storia all'atto conclusivo del torneo. In bacheca, però, la società bergamasca vanta un solo trofeo, risalente alla stagione 1962/63. Le altre due occasioni in cui è approdata in Finale sono state nella ...

Atalanta-Udinese : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Atalanta-Udinese, 34ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Atalanta - lunedì ultima partita nel vecchio stadio : Atalanta-Udinese, lunedì 29 aprile, sarà l’ultima partita dei bergamaschi nel loro stadio così com’è adesso. Poi inizierà la prima tranche del restyling triennale dell’ormai ex “Atleti Azzurri d’Italia”, partendo dalla demolizione e ricostruzione della Curva Nord. “lunedì 29, dalla mezzanotte dopo la partita, il cantiere inizia ufficialmente, dal 30 aprile e 6 maggio ci sarà lo smantellamento ...

Scontri tifosi Atalanta-Fiorentina - tanta tensione anche dopo la partita : 15 poliziotti in ospedale : Una quindicina di agenti feriti, un tifoso viola denunciato e quattro bergamaschi in questura per accertamenti. E’ questo il bilancio dei tafferugli fuori dallo stadio il giorno dopo Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia. Gli Scontri sono avvenuti prima e dopo la partita con diversi assalti nei confronti delle forze dell’ordine che per garantire la sicurezza si sono schierati con circa 300 uomini tra polizia, carabinieri e ...

Atalanta-Fiorentina : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Atalanta-Fiorentina, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Atalanta - Fiorentina : in TV e Streaming la partita di Coppa Italia : L'Atalanta affronta la Fiorentina nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. I Viola puntano alla vittoria per sognare ancora l' Europa League.

Napoli-Atalanta - Ospina amaro : "Partita strana - dovevamo chiuderla prima" : Ruotano i portieri, ma non cambia il risultato: da dieci partite il Napoli prende gol. Una striscia negativa che però difficilmente può essere imputata a chi sta in porta. Ospina sta per maturare le ...

Napoli-Atalanta : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Napoli-Atalanta, 33ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Sky - Infrazione al secondo dito del piede destro per Maksimovic - il serbo salterà la partita contro l'Atalanta : Ci sarà un assente, però, lunedì conro l' Atalanta : secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport , il difensore centrale serbo Nikola Maksimovic ha riportato, durante il match contro l' ...

Atalanta-Empoli - 47 tiri e 0 gol : quando una partita manda in tilt le statistiche : ... senza segnare in oltre 85mila partite analizzate dagli statistici che si occupano di studiare il calcio da quando anche il pallone viene vivisezionato come si fa con gli sport americani, sull'onda ...

Coppa Italia - Atalanta-Fiorentina : partita in tv su Rai 1 giovedì 25 aprile : Atalanta e Fiorentina si affronteranno nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L’appuntamento con la partita sarà fissato per giovedì 25 aprile 2019 alle ore 20:45 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. A trasmettere la diretta tv sarà Rai 1, ma si potrà guardare il match anche in streaming su Rai Play. Si ripartirà dal pareggio dell’andata per 3-3. In quell’occasione passarono in vantaggio gli orobici con Alejandro Gómez, ...