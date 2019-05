Atalanta | il sogno della Champions League sempre più vicino

Festa Atalanta - delirio per la squadra di Gasperini : sogno Champions ad un passo [FOTO] : 1/5 ...

Serie A – L’Atalanta regala un sogno ai suoi tifosi : accoglienza pazzesca a Zingonia [VIDEO] : Grande festa a Bergamo: il pullman dell’Atalanta accolto in maniera incredibile al rientro da Roma dopo la vittoria sulla Lazio Un risultato strepitoso, quello dell’Atalanta, che ha rifilato un pesantissimo 3-1 alla Lazio, portandosi così a 7 punti dalla Champions League. I nerazzurri hanno raggiunto un traguardo strepitoso e proprio per questo tutti i loro tifosi ne sono riconoscenti. Al rientro al centro sportivo di Zingonia, ...

Calcio - Serie A 2019 : Atalanta ad un passo dal sogno Champions League - fuochi d’artificio tra Parma e Sampdoria : Nuova domenica di gare nella Serie A di Calcio 2019, con la trentacinquesima giornata che ha vissuto un importante scontro tra Atalanta e Lazio, con il palio punti preziosi nella corsa verso il quarto posto, che vale la partecipazione alla prossima Champions League. Il successo è andato dunque ai bergamaschi, che dopo il gol in apertura di Marco Parolo sono riusciti a rimontare segnando con Duvan Zapata, Timothy Castagne e Berat Djimsiti, per un ...

Atalanta - continua il sogno : 2-1 all'Udinese e quarto posto in classifica : Vittoria pesantissima per l'Atalanta di Giampiero Gasperini, che nonostante tanta fatica riesce a superare un'Udinese ostica a caccia di punti preziosi per la corsa alla salvezza. Per i bergamaschi ...

Atalanta in finale di Coppa Italia - il Presidente Percassi : “Stiamo vivendo un sogno” : Termina il match tra Atalanta e Fiorentina valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I bergamaschi battono i viola e volano verso l’ultimo atto a Roma contro la Lazio. A fine gara le parole del Presidente dei nerazzurri Percassi ai microfoni della Rai. “Gasperini è fortissimo, siamo contentissimi del lavoro che sta facendo, i miei complimenti per i risultati che la squadra sta ottenendo vanno a tutti, ai giocatori e allo ...

Atalanta - Mancini bomber delle retrovie : 'Ora sogno un gol decisivo' : Se il primo di 300 tifosi ha preso posto all'esterno dello Store tre ore prima dell'evento, vuol dire che ormai sei cresciuto. E infatti Gianluca Mancini è stato una guest star tutta particolare nel ...

Che fine ha fatto Luca Saudati? Il sogno : 'Empoli salvo e Atalanta in Champions' : L'ex attaccante Luca Saudati segue con grande interesse il mondo del calcio ed in particolar modo quello italiano. L'ex calciatore è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', importanti indicazioni sulla stagione in Serie A.'Occhio all'Empoli, è una delle tre squadre che gioca meglio in Italia'. E le altre due? 'Napoli e, ovviamente, Atalanta'. Saudati, non ha mai ...

Un poker da... Champions. Atalanta - sogno continuo : asfaltato il Bologna - 4-1 : Ad un passo Champions League. La micidiale Atalanta di Gian Piero Gasperini polverizza il Bologna (4-1) nell'ultimo posticipo e si porta a -1 dal paradiso. Prestazione spettacolare dei bergamaschi, che contro un avversario in serie positiva chiudono la pratica in un quarto d'ora. Ilicic (due), Hateb

Parma-Atalanta 1-3 - Zapata ribalta la partita : per la Dea sogno-Champions vivo più che mai : Non si ferma la caccia alla zona Champions dell’Atalanta, con il Milan che ora dista solo tre punti. Battuto anche il Parma al Tardini, un successo ottenuto in rimonta e con coraggio. Non è bastato il gol del solito Gervinho (costretto poi a uscire per un problema muscolare) alla squadra di D’Aversa