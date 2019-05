Ascolti tv | Fazio domina la prima serata | risultato da record per ' Le Iene'

Che tempo che fa - il colpo di reni di Fazio : Ascolti - il botto della puntata anti Salvini : La puntata anti Salvini ha pagato. Nella serata di ieri, domenica 5 maggio 2019, su Rai1 – dalle 20.38 alle 22.33 – Che tempo Che Fa ha conquistato 3.944.000 spettatori pari al 15.9% di share mentre – dalle 22.38 alle 0.02 – Che tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.398.000 spettatori pari al 13

Foa a gamba tesa contro Fazio : «Compenso molto elevato - Ascolti non aumentati. Format senza carica innovativa» : Marcello Foa “Il compenso di cui beneficia Fabio Fazio è molto elevato“. Stavolta a parlare non è il solito Matteo Salvini, ormai apertamente critico sui cachet del conduttore ligure, ma il Presidente della Rai, Marcello Foa. La presa di posizione, in questo caso, è tutta interna al servizio pubblico e quindi non più trascurabile. Intervenendo al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani, il giornalista – a margine di una ...

Ascolti TV | Domenica 28 aprile 2019. Fazio 14.5%-12.3% - Petrelluzzi 7.2% - Il Premio 9.2% - Iene 10.7% - Giletti 7% : Fabio Fazio ed Enrico Brignano Avviso: per un aggiornamento Auditel i dati d’ascolto di ieri sono stati rilasciati dopo le 12.30. Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.433.000 spettatori pari al 14.5% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.992.000 (12.3%). Su Canale 5 Il Premio ha raccolto davanti al video 2.002.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.654.000 spettatori (6.8%) ...

