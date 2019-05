Ascolti tv domenica 5 maggio 2019

Ascolti Tv Domenica 5 maggio - il ritorno di New Amsterdam tra Le Iene - Fazio e NCIS : Ascolti Tv Domenica 5 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Che Tempo che Fa – milioni e % Il Tavolo di CTCF – milioni e % Rai 2 – NCIS 16×06 1a Tv + FBI 1×07 1aTv– milioni e % Rai 3 – Un giorno in pretura – milioni e % Canale 5 – New Amsterdam 1×10-11 1a Tv – milioni e % Rete 4 – Knockout – Rese dei conti – mila e % Italia 1 ...

Ascolti tv USA domenica 28 aprile - parte prevedibilmente male The Red Line : Ascolti tv USA domenica 28 aprile The Red Line la miniserie CBS con Noah Wyle parte male con una media di 4,9 milioni e 0.5 di rating per i primi due episodi in onda tra le 8 e le 10 pm e rispettivamente 0.5 di rating 18-49 anni nel primo episodio e 0.4 nel secondo e 5,2 milioni e 4,5 milioni totali. Difficile aspettarsi di più per una miniserie se da un lato la mossa di creare un’unica serata per una produzione così serializzata è ...

Domenica In - Mara Venier esulta per gli Ascolti : sfregio alla concorrenza : Mara Venier fa un bilancio di Domenica In. Ed esulta: "Siamo entrati un po' nel cuore del pubblico". Gli ascolti della trasmissione Rai sono ottimi e il gradimento è alle stelle. La conduttrice veneta spiega la ragione dell'affermazione: "Grazie al pubblico che ci segue da casa sin dall'inizio. Siam

Ascolti tv domenica 28 aprile - Che Tempo che Fa 14.5/12.3 tra Il Premio 9.2% e Le Iene 10.7% : Ascolti Tv domenica 28 aprile (articolo in aggiornamento) Rai 1 – Che Tempo che Fa (dalle 20:35) 3.433 milioni e 14.5% Il Tavolo (dalle 22:35) 1.992 milioni e 12.3% Canale 5 – Il Premio 1a Tv 2 milioni e 9.2% Italia 1 – Le Iene Show 1.763 milioni e 10.7% Rai 2 – NCIS 1.654 milioni e 6.8% FBI 1.672 milioni e 7.4% Rai 3 – Un Giorno in Pretura 1.56 milioni e 7.2% La7 – Non è l’Arena 1.28 milioni e 7% Rete 4 ...

Domenica In - "Non è un caso che stia facendo questi Ascolti". Da Mediaset - il trionfo totale di Mara Venier : Il segreto di Domenica In? È Mara Venier. A metterlo nero su bianco è Maurizio Costanzo, che su Libero augura la sua consueta "Buona tv a tutti" e tesse le lodi della collega, passata in questa stagione da Mediaset a Raiuno. "Non è un caso che l'edizione di quest'anno di Domenica in abbia buoni risu

Ascolti Tv USA Game of Thrones domina domenica sera - lunedì cresce 911 : Ascolti Tv USA Game of Thrones 21 aprile 10.3 milioni di spettatori si sono collegati su HBO domenica sera per vedere il secondo episodio di Game of Thrones, in calo rispetto all’esordio nei soli dati lineari ma il quarto miglior risultato di sempre dopo l’esordio dell’ottava, l’episodio 7×05 e il finale della settima. Considerando anche lo streaming il totale del secondo episodio arriva a 15,9 milioni in calo del 9% ...