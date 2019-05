Arriva la seconda generazione della Hyundai Ioniq ancora più green e performante da

Arriva sul Nove Stefano Cucchi – La seconda verità - il docu-film che riapre il caso Cucchi : Sono passati ormai dieci anni dalla morte di Stefano Cucchi e a fine maggio, sul canale Nove, in occasione della ricorrenza, va in onda un docu-film che racconta una volta per tutte tutta la sua storia, riannodando ogni filo della vicenda. La produzione si chiama Stefano Cucchi – La seconda verità ed è realizzato anche con la collaborazione di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, che è la voce narrante del docu-film. Dopo il successo di ...

Migranti - l'Italia supera la Francia per le concessioni d'asilo : seconda in Europa | Salvini : "Qui non Arriva più nessuno" | Di Maio : "Devi fare di più sui rimpatri" : Il vicepremier pentastellato incalza il leghista: "E' bello fare i sovranisti con le frontiere degli italiani, come fanno nei Paesi dell'Est".

Colonnese : 'Se l'Inter batte la Juve può Arrivare seconda. Spalletti da confermare' : Francesco Colonnese , ex difensore dell 'Inter , è intervenuto a MC Sport per commentare il momento attuale dei nerazzurri. SULLA PARTITA CON LA ROMA - 'Nel primo tempo meglio la Roma, passata meritatamente in vantaggio. Nella ripresa l'Inter ha preso in mano il ...

Grande Fratello 2019 - anticipazioni seconda puntata : Arriva Lemme - confermate le sorelle De Andrè : Questa sera in prima serata su Canale 5, la seconda puntata del condotto da Barbara d'Urso . In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. A varcare la porta rossa tre nuovi ...

Arriva la seconda stagione di Killing Eve - in esclusiva su TimVision : Dopo aver ricevuto numerosi premi internazionali torna l'8 aprile - in contemporanea con gli Stati Uniti - in esclusiva per l'Italia su TimVision la seconda stagione di 'Killing Eve', la serie ...

Seconda puntata Ballando con le stelle : Arriva un altro calciatore : Ballando con le stelle 2019, anticipazioni Seconda puntata: chi è il ballerino per una notte Mancano meno di 48 ore alla Seconda puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle, con Milly Carlucci, e l’informatissimo TvBlog ha svelato in rete il nome di colui che sarà il secondo ballerino per una notte di questa stagione del programma: trattasi di Gabriel Batistuta. Dunque un altro calciatore scenderà sabato sera sulla pista di ...

Subito a ritmo pieno gli aggiornamenti per Samsung Galaxy S10 : Arriva la seconda patch di marzo : Ci apprestiamo a vivere un fine settimana molto intenso per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S10 o un S10 Plus appena lanciati sul mercato. Dopo aver esaminato qualche consiglio utile per sfruttare al meglio il potenziale di Always On Display, come avrete notato dal nostro articolo di poche ore fa, oggi 29 marzo occorre analizzare il freschissimo top di gamma Android sotto un altro punto di vista. A sorpresa, ...

Su Real Time Flavio Montrucchio e l euro amore senza pregiudizio. Arriva la seconda puntata : un grande successo di pubblico il nuovo show di Real Time condotto da Flavio Montrucchio . La prima puntata di 'Primo Appuntamento' si è posizionata al nono posto tra i programmi più visti della ...

Rai2 : Popolo Sovrano chiuso o retrocesso in seconda serata. Povera Patria al lunedì - Arrivano le interviste di Eva Giovannini : Sortino, Giovannini, Piervincenzi - Popolo Sovrano Scossa d’assestamento nel palinsesto di Rai2: il terremoto portato da Carlo Freccero non si arresta. Il direttore della seconda rete, “alla ricerca continua di nuove strade“, ha messo mano alla programmazione da lui stesso varata per apportare alcuni necessari aggiustamenti. Il talk show Povera Patria, condotto Annalisa Bruchi, si sposterà il lunedì in seconda serata dal 1° ...