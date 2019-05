Argentina-Italia | a luglio a Buenos Aires congresso internazionale società Dante Alighieri

Hockey pista - Torneo di Montreux 2019 : Italia sconfitta dall’Argentina all’esordio : Si apre con una sconfitta l’avventura della Nazionale Italiana di Hockey su pista nel classico Torneo di Montreux, arrivata con il punteggio di 6-2, per mano di un’Argentina giunta in Svizzera con la miglior formazione possibile, e intenzionata ad andare fino in fondo. Avvio subito in salita per gli azzurri, che subiscono un gol dopo meno di due minuti per da Carlos Nicolia Heras, dimostrandosi inoltre molto fallosi. Tuttavia, ...

Grande Italia al cospetto dei campioni del mondo dell'Argentina : 3-3 : Spettacolo e divertimento. Italia-Argentina non tradisce le attese. A godersi lo show, in un Pala Giovanni Paolo II gremito all'inverosimile, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ospite d'...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 5-6-7-8 Aprile (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Venerdì 5 Aprile 2019, sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) la finale d’andata della Primavera Tim Cup Fiorentina-Torino. E’ la prima delle due sfide che assegneranno la Coppa Italia e vede come palcoscenico lo stadio Franchi di Firenze. Sportitalia coprirà...

DIARIO Argentina/ Mafia - la piaga che l'Italia può aiutarci a combattere : A Buenos Aires nei giorni scorsi c'è stato un importante seminario internazionale sulla lotta a Mafia e corruzione, piaghe dilaganti in Sudamerica

Moto2 - Risultato Warm-up GP Argentina 2019 : Marcel Schrotter vola - ma Luthi e Lowes sono vicini - gli italiani faticano : Il Warm-up del Gran Premio di Argentina di Moto2 ha avuto due grandi protagonisti: il cielo plumbeo e Marcel Schrotter. Dopo la pioggia della nottata, infatti, la mattinata di Termas de Rio Hondo vede dense nuvole pericolose ma, per il momento, il tracciato rimane assolutamente asciutto. Il più veloce in questi 20 minuti di sessione, dunque, è Risultato il tedesco del team Kalex Dynavolt con il tempo di 1:42.693 il nuovo record della pista ...

Moto2 - Risultato qualifiche GP Argentina 2019 : Xavi Vierge centra la pole position su Schrotter e Lowes - indietro gli italiani : Gli italiani non piazzano il colpo giusto ed è lo spagnolo Xavi Vierge a centrare la pole position del Gran Premio di Argentina 2019 di Moto2. Il pilota nato a Barcellona conquista la sua seconda partenza al palo della carriera, al 61esimo GP disputato, mettendo a segno il nuovo record del circuito di Termas de Rio Hondo per quanto riguarda la classe mediana. L’alfiere del team Kalex EG 0,0 VDS, infatti, chiude le sue qualifiche in ...

Moto3 - Masia in pole position in Argentina : Arbolino primo degli italiani : Moto3, Gp d’Argentina: pole position per Masia alla sua prima volta in carriera al primo posto in griglia di partenza Moto3, qualifiche molto appassionanti quest’oggi nel Gp d’Argentina, con Masia alla sua prima pole position in carriera. Qualifiche a dir poco anomale con i piloti che si sono studiati aspettando l’un l’altro e causando una serie di giochi di scie che hanno favorito appunto Masia. Canet al ...

Moto3 – Prove libere Gp d’Argentina : McPhee al comando della 2ª sessione - bene gli italiani Arbolino e Antonelli : McPhee al comando della seconda sessione di Prove libere del Gp d’Argentina di Moto3 Il britannico John McPhee guida la seconda sessione di Prove libere della Moto3 sul circuito di Termas de Rio Hondo dove domenica si corre il Gp d’Argentina secondo appuntamento del mondiale. Il pilota della Petronas Sprinta Racing, su Honda, ferma il cronometro sul tempo di 1’49”892, alle sue spalle l’italiano Tony Arbolino, ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio dal 29 Marzo al 1 Aprile (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sei le partite della 23° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione.Il...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : fine settimana dedicato alla spada - le convocazioni dell’Italia. Azzurri in Argentina - spadiste di scena in Cina : fine settimana interamente dedicato alla spada per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma. La spedizione azzurra sarà impegnata in un doppio appuntamento: le donne infatti scenderanno in pedana a Chengdu, in Cina, mentre gli uomini saranno impegnati a Buenos Aires, in Argentina. Il Commissario Tecnico Sandro Cuomo guiderà la spedizione delle azzurre, dove le più attese saranno la campionessa mondiale Mara Navarria e l’argento olimpico ...