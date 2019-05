ArcelorMittal | l’annuncio dei proprietari dell’ex Ilva | “Stop a produzione a Cracovia e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019)sospesa in Polonia e Spagna, rallenta l’aumento previsto in Italia.ha annunciato la necessità di rivedere gli obiettivi diannua in Europa a seguito dell’indebolimento della domanda e all’aumento delle importazioni associati – scrive in una nota la società leader della siderurgia in Europa che ha comprato l’exdi Taranto – a una insufficiente protezione commerciale dell’Unione Europea, agli elevati costi energetici e all’aumento dei costi delle quote di CO2.La decisione, che il ceo europeo Geert Van Poelvoorde definisce “sofferta”, porterà a una riduzione temporanea delladi circa 3 milioni di tonnellate. Verrà fermato l’impianto die quello nelle Asturie viaggerà al minimo, mentre per quanto riguarda l’Italia, doveha messo piede ...

