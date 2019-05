Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×19 su Sky | il tragico passato di Jo Wilson

GREY’S ANATOMY 15×19 - Anticipazioni : “In silenzio tutti questi anni” - news e trama : In silenzio tutti questi anni (Silent All These Years) è il diciannovesimo episodio della quindicesima stagione di GREY’S ANATOMY, che Fox Life manda in onda lunedì 6 maggio 2019 alle 21.05. Si tratta di una delle puntate più emotivamente strazianti della serie, dedicata quasi interamente al passato di Jo Wilson e anche alla forza delle donne. GREY’S ANATOMY: “In silenzio tutti questi anni”, spoiler Jo cammina nei corridoi del Grey ...

Grey’s Anatomy 15X24 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X24 Drawn to the Blood va in onda giovedì 9 maggio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X24: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X24 si intitola Drawn to the Blood ispirato all’omonimo brano di Sufjan Stevens, che tradotto in italiano ...

Grey’s Anatomy 15X23 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X23 What I Did for Love va in onda giovedì 2 maggio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X23: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X23 si intitola What I Did for Love ispirato all’omonimo brano di David Guetta, che tradotto in italiano ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16 - Caterina Scorsone svela cosa accadrà : Spoiler Grey’s Anatomy 16, le sorelle Shepherd tornano a Seattle La quindicesima stagione di Grey’s Anatomy sta per concludersi. Dopo un’edizione caratterizzata dal raggiungimento del tanto atteso traguardo dei 332 episodi, Giovedì 16 maggio andrà in onda la puntata numero venticinque con la quale il Medical-Drama congederà il numeroso pubblico americano. Proprio in previsione della lunga pausa estiva, gli sceneggiatori sono ...

Anticipazioni del crossover tra Grey’s Anatomy e Station 19 diretto da Jesse Williams : trama e promo dello speciale di due ore : Sarà una sorta di doppio episodio, uno speciale di due ore in onda su ABC giovedì 2 maggio, il nuovo crossover tra Grey's Anatomy e Station 19. Il medical drama incontra nuovamente il suo spin-off sui pompieri dopo i precedenti esperimenti in una serata-evento che prende il via con un nuovo episodio di Grey's Anatomy, intitolato What I Did for Love, e prosegue con l'episodio Always Ready di Station 19, per due ore insieme ai personaggi creati ...

GREY’S ANATOMY 15×18 - Anticipazioni : “Trova il senso” - news e trama : Trova il senso (Add it up) è il diciottesimo episodio della quindicesima stagione di GREY’S ANATOMY, che FoxLife manda in onda lunedì 29 aprile 2019 alle 21.05. GREY’S ANATOMY, “Trova il senso”: spoiler Alex e Meredith si trovano alle prese con i loro sfuggenti partner: da un lato troviamo Andrew (sempre più protagonista in questa stagione) deluso e arrabbiato per aver dato piena fiducia all’invenzione ancora in fase ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×18 su Sky : tensione alle stelle : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×18 su FoxLife: la trama Questa sera alle 21.10, su FoxLife, andrà in onda il diciottesimo episodio della quindicesima stagione di Grey’s Anatomy. La puntata, dal titolo “Trova il senso”, darà il via a nuove storyline tutte da scoprire e concluderà alcune complesse vicende che hanno contraddistinto gli ultimi episodi trasmessi. In particolare, troverà il suo epilogo – almeno per ...

Grey’s Anatomy 15 in pausa per una settimana torna a maggio : Anticipazioni sugli ultimi episodi della stagione : Piccolo stop per Grey's Anatomy in pausa per una settimana nella programmazione americana: la serie non è andata in onda giovedì 25 Aprile per lasciare spazio al calcio e in particolare all'evento Draft NFL 2019 di Nashville di cui ABC ha dato una copertura completa. Il medical drama con Ellen Pompeo si è fermato per una settimana prima di riprendere il prossimo mese con la messa in onda degli ultimi tre episodi della quindicesima stagione, ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×25 : cosa succederà nel finale : Spoiler Grey’s Anatomy 15, Caterina Scorsone: “Sarà un finale divertente…” La quindicesima stagione di Grey’s Anatomy, una tra le più lunghe dell’intero telefilm, si appresta a congedare il numeroso pubblico americano Giovedì 16 Maggio. Per quella data andrà, infatti, in onda l’episodio numero venticinque che tirerà le fila di una stagione caratterizzata dalla rinascita sentimentale della protagonista ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×24 : Jo svela il suo tragico passato : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×24: la trama La lunga stagione di Grey’s Anatomy 15 sta per volgere al termine. Dopo scoppiettanti colpi di scena, entusiasmanti triangoli amorosi e sorprendenti rivelazioni, Giovedì 16 Maggio andrà in onda il tanto atteso Season Finale. Prima di quel momento, tuttavia, ci sarà spazio per la puntata numero ventiquattro che preparerà il terreno per gli sconvolgenti avvenimenti che interesseranno il ...

GREY’S ANATOMY 15×17 - Anticipazioni : “Sognando le pecore” - news e trama : Sognando le pecore è il diciassettesimo episodio della quindicesima stagione di Grey’s ANATOMY, che FoxLife manderà in onda lunedì 22 aprile 2019 alle 21.05. GREY’S ANATOMY, Sognando le pecore: spoiler Tra il dire e il fare c’è di mezzo il dimostrare. E questo lo capiranno molto bene al Grey Sloan Memorial Hospital nel corso di questa puntata. La scorsa settimana abbiamo visto Karev sostenere il progetto “baby bag” di ...

Pasquetta con Grey’s Anatomy 15 su FoxLife con agnelli come cavie : Anticipazioni e promo episodi del 22 e 29 aprile : A proposito di Pasqua, Pasquetta e agnelli, Grey's Anatomy 15 su FoxLife prosegue la sua corsa anche il 22 aprile con un episodio in cui centrali sono proprio gli agnellini oggetto dell'esperimento eticamente discutibile del padre di DeLuca: in Sognando le pecore, in onda il lunedì dell'Angelo sul canale 114 di Sky, il protagonista assoluto è infatti Vincenzo DeLuca, l'instabile e visionario genitore di Andrea e Carina arrivato a Seattle col suo ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×17 su Sky : guai in vista per i DeLuca : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×17 su FoxLife: la trama Nonostante le festività pasquali, FoxLife ha deciso di proseguire con la consueta programmazione. Lunedì 22 aprile andrà, infatti, in onda un nuovo episodio di Grey’s Anatomy. Una puntata che porterà a termine alcune storyline e aprirà le porte a nuovi interessanti intrecci amorosi e complesse vicende personali. Protagonisti assoluti dell’episodio, intitolato ...