Analisi Tecnica | EuroStoxx 50 Future del 3 05 2019

Dangerous Driving : l'azione sublime funziona meglio a 60 fps - Analisi tecnica : In che momento del gioco ci si rende conto che Three Fields Entertainment ha davvero sviluppato un degno omaggio al classico Burnout? Per noi è davvero semplice: dipende tutto dal boost nei drift. Un gioco di corse arcade non è niente senza le meccaniche di drift e in Dangerous Driving questa è la chiave per raggiungere la massima velocità: essenziale non solo per le corse o per le catene di boost (o heat wave, come sono chiamate ora) ma anche ...