Ambra Lombardi incontra Kikò Nalli? Dopo le polemiche dei figli ha bisogno parlargli

Grande Fratello - bacio tra Ambra Lombardi e Kikò Nalli : la reazione scomposta dell'ex fidanzato di lei : "Marco non l'ha presa benissimo. Soffre da uomo innamorato, ma io ribadisco che ero convintissima del suo sentimento per lui all'inizio". Ambra Lombardi dopo il bacio in diretta al Grande Fratello con Kikò, Chicco Nalli, ha parlato della reazione del suo fidanzato che ha lasciato proprio per cominci